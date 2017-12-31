Новый год в Красноярске встретили флешмобом Дедов Морозов и катанием на лошадях

КРАСНОЯРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Вслед за жителями восточных регионов Сибири Новый год встретили в Красноярске, который наступил в городе на четыре часа раньше, чем в Москве (в 20:00 мск), и многие горожане, подняв бокалы под бой курантов в семейном кругу, засобирались гулять на городских елках, кататься на лыжах и на лошадях. О том, как проходит праздник в Красноярске - в материале ТАСС.

Флешмоб дедов морозов и лыжи

Второй год подряд главная елка Красноярска и ледовый городок размещены на острове Татышев - одном из самых популярных мест активного отдыха горожан. За несколько минут до Нового года на большом экране, установленном на благоустроенном острове, началась трансляция поздравления президента России Владимира Путина. С боем кремлевских курантов в воздух полетели фейерверки.

"У нас праздник начался за час до полуночи. Концерты, выступают вокальные и танцевальные коллективы города: "Кураж", "Раздолье" и другие. Довольно много пришло в костюмах Деда Мороза - мы заранее объявили, что будет флешмоб", - рассказала ТАСС представитель "Татышев-парка" Екатерина Суворова.

Много горожан на катке и на лыжне. По словам Суворовой, многие заранее интересовались возможностью выйти на каток, который в эту ночь будет работать до 02:30.

На острове смонтировали небывалое количество горок - 15 штук. "Дети должны визжать от радости", - сказал мэр Красноярска Сергей Еремин.

Небо в красках

Любители красивых видов собрались на Караульной горе у часовни Параскевой пятницы, известной каждому россиянину по десятирублевой купюре. Это самое высокое место в городе, откуда открывается вид на его просторы и реку Енисей. В эти минуты все небо над Красноярском расцвечено фейерверками.

На набережной Енисея разместились десятки ледовых скульптур. За несколько дней до конца 2017 года стартовал фестиваль снежно-ледовых скульптур "Волшебный лед Сибири". В новогоднюю ночь мифические и существующие животные, абстрактные фигуры, изготовленные изо льда, стали объектами фотосессий.

Праздник с друзьями

Постепенно заполняются кафе и рестораны. В этом году, отмечают рестораторы, многие стремятся встретить первые минуты нового года в кругу семьи и только потом продолжать праздник за столами заведений общепита. Везде свои развлекательные программы, посетителям остается только веселиться.

В санатории "Гренада" гостям предлагаются костюмированная вечеринка, квесты, фотозона, дискотека, катание на коньках. Шоу барабанщиков, лазерное шоу, выступление от солиста группы "Яхонт" и артистов Красноярского музыкального театра в "Такмак Spa-отель".

По словам гендиректора сети "В. В. Владимиров и Ко" Владимира Владимирова, корпоративы на Новый год бронируются заранее. В этот раз - впервые с 2014 года - "Новый год во всех пяти заведениях сети продан досрочно". "Некоторые компании предпочитают приглашать своих артистов и ведущих, но большинство опираются на наши предложения. Банкетные предпочтения - блюда русско-сибирской и восточной кухни", - сказал ТАСС Владимиров.

Гостей встречает и конный клуб в поселке Березовка под Красноярском. "Домики и катание лошадях расписаны еще за несколько недель. Некоторые уже приехали, других клиентов ждем" - рассказала представитель конного клуба Светлана Артемьева.

Лучший отдых на работе

Немалое количество горожан в эту ночь вышли на работу. Кроме силовиков, врачей, сотрудников коммунальных служб, в эту ночь работают транспортники. До 03:00 в Красноярске будут ходить автобусы, трамваи и троллейбусы на десяти маршрутах.

Большие заработки в эту ночь у таксистов, цены на поездки выросли в два раза, минимальная цена такси в Красноярске - 340 рублей. Вообще многие горожане воспользовались возможность подзаработать на празднике. "А мы с друзьями решили работать эту ночью, а праздник отложить на какой-нибудь другой день, - рассказал бывший студент Алексей, подрабатывающий в одном из баров. - Сегодня оплата в двойном размере, зачем терять такую возможность".