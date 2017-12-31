Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жители и гости Екатеринбурга встретили Новый год в ледяном торте с 295 свечками

В стране
31 декабря 2017, 22:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, декабря. /ТАСС

На площади 1905 года возвели из ледяных глыб образ располагавшегося здесь главного кафедрального собора города

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Жители и гости Екатеринбурга встретили Новый год, который наступил в уральском городе на два часа раньше, чем в Москве (22:00 мск), хороводом вокруг 50-метровой елки на главной площади города и посещением павильона в виде многоярусного ледяного торта.

Смотрите также
Кадр со съемок фильма "Елки новые"

Что россияне хотят смотреть в кино на Новый год

В 2018 году Екатеринбургу исполняется 295 лет, поэтому ледовый городок посвящен юбилею города. Павильон в виде праздничного семиярусного торта, украшенного 295 горящими свечами, стал одной из ведущих фигур городка, открывшегося 29 декабря на главной площади города. Внутри павильона располагаются миниатюрные ледовые изображения самых узнаваемых объектов Екатеринбурга.

Гости ледового городка также могут оценить фестиваль ледовых скульптур, который в этом году посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу. Матчи ЧМ-2018 пройдут в 11 городах России, в том числе в Екатеринбурге.

"В 2018 году Свердловскую область ждет целая череда важнейших событий: матчи чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге, выставка "Диверсификация" в Нижнем Тагиле - наследница пятнадцатилетних традиций Russia Arms Expo, "Царские дни", приуроченные к трагической дате - столетию со дня гибели царской семьи. А осенью определится судьба заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, - подчеркнул губернатор Свердловской области в обращении к жителям региона.

В центральной части площади 1905 года из ледяных глыб возведен образ некогда расположенного на этом месте главного кафедрального собора Екатеринбурга. По традиции, "хозяйкой" праздника стала 50-метровая новогодняя елка.

Новый год на дежурстве

В новогоднюю ночь дежурят врачи и полицейские, круглые сутки работают аэро- и автовокзалы. Как рассказал ТАСС главный врач Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев, скорую в канун Нового года вызывают в основном одинокие люди, которым плохо по личным причинам. Самое "горячее" время для специалистов скорой помощи начинается вечером 1 января, когда вследствие употребления алкоголя и переедания у людей обостряются хронические заболевания и "количество вызовов становится просто запредельным".

У сотрудников полиции Екатеринбурга, несущих службу в ночь с 31 декабря на 1 января, нет особых традиций встречи Нового года. "Количество сообщений, поступающих от граждан, не позволяет выделить время на какие-либо посторонние занятия", - подчеркнули в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. По данным полиции, в период общегосударственных праздников возрастает количество граждан, употребляющих спиртное, что в свою очередь повышает риск возникновения конфликтных ситуаций, несчастных случаев и прочих инцидентов.

В международном аэропорту Кольцово рабочий процесс даже в новогоднюю ночь не прерывается ни на секунду. Всегда на связи диспетчеры по наземному обслуживанию воздушных судов. В этом году за два часа до и после боя курантов нет рейсов на вылет и прилет, однако авиакомпании готовятся к предстоящим вылетам, а в зоне аэропорта, как и всегда, находятся пролетающие воздушные суда.

В центре здания аэровокзала, украшенного новогодними гирляндами, стоит восьмиметровая елка. "Кстати, сегодня она является главным объектом фотографирования в аэропорту, и многие пассажиры назначают место встречи или свидания у елки", - подчеркнули в пресс-службе Кольцово.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область Новый год и Рождество — 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Берлинская полиция сообщила о случаях домогательств в новогоднюю ночь
2
Путин сократил максимальную численность штата МВД
3
Собянин пообещал с 1 января увеличить пенсии и соцвыплаты в Москве
4
Прощание с актером Александром Шавриным пройдет 2 января в Театре Маяковского
5
Путин подписал закон о штрафах за предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам
6
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
7
Что изменится в жизни россиян с наступлением 1 января 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама