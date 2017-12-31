Жители и гости Екатеринбурга встретили Новый год в ледяном торте с 295 свечками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Жители и гости Екатеринбурга встретили Новый год, который наступил в уральском городе на два часа раньше, чем в Москве (22:00 мск), хороводом вокруг 50-метровой елки на главной площади города и посещением павильона в виде многоярусного ледяного торта.

В 2018 году Екатеринбургу исполняется 295 лет, поэтому ледовый городок посвящен юбилею города. Павильон в виде праздничного семиярусного торта, украшенного 295 горящими свечами, стал одной из ведущих фигур городка, открывшегося 29 декабря на главной площади города. Внутри павильона располагаются миниатюрные ледовые изображения самых узнаваемых объектов Екатеринбурга.

Гости ледового городка также могут оценить фестиваль ледовых скульптур, который в этом году посвящен предстоящему чемпионату мира по футболу. Матчи ЧМ-2018 пройдут в 11 городах России, в том числе в Екатеринбурге.

"В 2018 году Свердловскую область ждет целая череда важнейших событий: матчи чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге, выставка "Диверсификация" в Нижнем Тагиле - наследница пятнадцатилетних традиций Russia Arms Expo, "Царские дни", приуроченные к трагической дате - столетию со дня гибели царской семьи. А осенью определится судьба заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, - подчеркнул губернатор Свердловской области в обращении к жителям региона.

В центральной части площади 1905 года из ледяных глыб возведен образ некогда расположенного на этом месте главного кафедрального собора Екатеринбурга. По традиции, "хозяйкой" праздника стала 50-метровая новогодняя елка.

Новый год на дежурстве

В новогоднюю ночь дежурят врачи и полицейские, круглые сутки работают аэро- и автовокзалы. Как рассказал ТАСС главный врач Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев, скорую в канун Нового года вызывают в основном одинокие люди, которым плохо по личным причинам. Самое "горячее" время для специалистов скорой помощи начинается вечером 1 января, когда вследствие употребления алкоголя и переедания у людей обостряются хронические заболевания и "количество вызовов становится просто запредельным".

У сотрудников полиции Екатеринбурга, несущих службу в ночь с 31 декабря на 1 января, нет особых традиций встречи Нового года. "Количество сообщений, поступающих от граждан, не позволяет выделить время на какие-либо посторонние занятия", - подчеркнули в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. По данным полиции, в период общегосударственных праздников возрастает количество граждан, употребляющих спиртное, что в свою очередь повышает риск возникновения конфликтных ситуаций, несчастных случаев и прочих инцидентов.

В международном аэропорту Кольцово рабочий процесс даже в новогоднюю ночь не прерывается ни на секунду. Всегда на связи диспетчеры по наземному обслуживанию воздушных судов. В этом году за два часа до и после боя курантов нет рейсов на вылет и прилет, однако авиакомпании готовятся к предстоящим вылетам, а в зоне аэропорта, как и всегда, находятся пролетающие воздушные суда.

В центре здания аэровокзала, украшенного новогодними гирляндами, стоит восьмиметровая елка. "Кстати, сегодня она является главным объектом фотографирования в аэропорту, и многие пассажиры назначают место встречи или свидания у елки", - подчеркнули в пресс-службе Кольцово.