Ростов-на-Дону встречает 2018 год гуляньем у елки и новогодним забегом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 декабря. /ТАСС/. Сотни жителей Ростова-на-Дону пришли встретить Новый год у главной городской елки, по традиции установленной у входа в парк имени Горького. На сцене идет концертная программа с лазерным шоу, конкурсами и розыгрышами, а рядом снимают новогоднее кино.

Праздничная программа рассчитана на несколько часов. А утром 1 января от главной елки Ростова-на-Дону стартует традиционный новогодний забег.

Три стадии Деда Мороза

В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь - плюсовая температура, снега нет. Площадь у парка им. Горького вечером 31 декабря становится самым оживленным местом в городе - люди семьями приходят встречать Новый год к главной городской елке. С каждым годом праздник становится все более масштабным.

В этом году новогодняя программа начинается в 23:00, но люди собираются у елки задолго до этого времени. Неизменные фото с Дедом Морозом, бенгальские огни, музыка, бойкая торговля на новогоднем базаре рядом. Ассортимент - воздушные шары и елочные игрушки, световые мечи, "волшебные" звезды и, конечно, символы года всех мастей.

На вопрос - не обидно ли работать в такую ночь, продавец одной из торговых палаток, стилизованных под сказочные избушки, искренне удивляется: "Да вы что? Тут же как раз все самое интересное! И люди радостные подходят, веселые!".

По улице мимо парка идут Дед Мороз и Снегурочка, а рядом - человек с кинокамерой. Общаться с прессой Дед Мороз отказывается. "Я не настоящий", - объясняет он корреспонденту ТАСС. И представляется: "Иван Виноградов-Ивановский, актер, режиссер и продюсер объединения "Кинодон".

"Мы снимаем новогодний кинокапустник, в котором участвуют ростовчане. Он называется "Три стадии Деда Мороза". Сюжет основан на анекдоте о том, что у человека есть три стадии взросления: он верит в Деда Мороза, он не верит в Деда Мороза и он сам - Дед Мороз. В нашем кино вокруг этой мысли вертятся судьбы разных людей, которые тоже проходят в жизни подобные три этапа: очарования, разочарования и переосмысления", - рассказывает он.

По его словам, серии кинокапустника будут публиковаться в интернете в течение всех праздников.

Больше позитива

Между тем народу на площади все прибывает. Наталья и Александр живут в Западном микрорайоне города, но Новый год пришли встречать к центральной елке. "Мы так каждый год делаем, это уже традиция. Нравится, что много людей собирается, все позитивные", - рассказывает Наталья.

Группа совсем молодых ребят фотографируется возле огромного светящегося елочного шара. В наступающим году они заканчивают школу и пришли, чтобы встретить Новый год все вместе.

"Пусть в новом году все остается как есть. Нас и так все устраивает" - говорит одна из девушек. "А я хочу пожелать, чтобы все поступили туда, куда хотят" - присоединяется к разговору один из молодых людей. После вопроса, куда хочет поступить он сам, вытягивается по стойке "смирно" и рапортует: "В военное суворовское училище!".

Алексей пришел на новогодний праздник с супругой. Он считает уходящий год очень важным для Ростова-на-Дону - в первую очередь из-за подготовки к мировому футбольному чемпионату.

"Большие изменения произошли в городе. Я сам был волонтером на Кубке конфедераций в Санкт-Петербурге, в этом году буду здесь, в Ростове-на-Дону, участвовать. От 2018 года ждем только лучшего. Хочется, чтобы люди поняли, что все эти большие события у нас проходят не даром - они поднимают наш город на одну ступень со всеми большими городами страны и мира", - говорит он.

Бегом в Новый год

На сцене появляются главные действующие лица праздника - Дед Мороз и Снегурочка. Вспышки фотокамер едва ли не ярче праздничных огней. "С Новым годом, Ростов-на-Дону!", - звучит со сцены и бегут светящиеся строки по фасадам домов напротив. Поздравить жителей и гостей города с праздником пришел и глава городской администрации Виталий Кушнарев.

"Приветствую всех, кто решил провести этот вечер с городом, - обращается градоначальник к празднующим. - Уходящий 2017 год был годом больших достижений, но также он был трудным и показал настоящую ростовскую сплоченность, умение быть вместе и в радости, и в трудные моменты <…> Мы вместе строим новый город, мы вместе создаем объекты инфраструктуры мирового масштаба, и все это мы делаем для ростовчан, для каждого из вас <…> Поздравляю вас с наступающим Новым годом, пусть исполняются все мечты".

До наступления Нового года остается совсем немного времени. Совсем скоро с огромного экрана, установленного рядом с елкой, прозвучат поздравления президента России Владимира Путина и губернатора Ростовской области Василия Голубева, под бой курантов будет открыто шампанское и загаданы заветные желания. Новогодняя программа продолжится и после полуночи.

А утром ростовчане снова соберутся здесь, у городской елки - новогоднее утро начнется с уже традиционного забега "BEG1N: Побегай 1 января", который пройдет в Ростове-на- Дону уже третий раз. В забеге могут участвовать все желающие - возраст и физическая подготовка значения не имеют. В прошлом году пробежать новогоднюю дистанцию 4 км пришли более 600 человек, но организаторы уверены, что на этот раз будет еще больше.