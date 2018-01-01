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Мурманск отмечает Новый год уличным театрализованным шоу и фейерверком

В стране
1 января, 0:57 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 1, января. /ТАСС

Гостей общегородского празднования со сцены на центральной площади поздравят Дед Мороз и Снегурочка

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МУРМАНСК, 1 января. /ТАСС/. Жители Мурманска встречают Новый год уличными гуляньями. Как передает корреспондент ТАСС, сотни людей пришли на центральную площадь города, где вскоре начнутся театрализованное шоу, выступления артистов, а затем фейерверк.

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Гости общегородского празднования услышат поздравления со сцены на центральной площади от Деда Мороза и Снегурочки. Такому формату соответствует и погода. После морозов до - 20 градусов в городе и более - 30 по области накануне Нового года столбики термометров показывают температуру около нуля.

Празднование Нового года в Мурманске продолжается с середины декабря, когда прошла церемония открытия главной городской елки. В парках и скверах, вдоль оживленных магистралей появились световые украшения, яркие фигуры, мерцающие консоли. Во всех округах города установили ледяные горки и скульптуры.

В этом году основная тема оформления города - русские народные гулянья, ярмарки. Изо льда вырезаны ряженые скоморохи, дымковские игрушки, матрешки. Также среди фигур есть традиционные герои сказок - мужик и медведь, Дед Мороз и Снегурочка, всего Мурманск украшают 17 ледовых композиций. Все фигуры имеют подсветку из светодиодных лент и дополнительно освещаются прожекторами.

Деревня и Гиперборея из снега

Необычно украшены к Новому году и другие города Мурманской области. В Кировске, где расположен крупнейший в регионе горнолыжный курорт, в преддверии Нового года появилось сразу несколько больших сооружений изо льда и снега. Это "Снежная деревня" и ледовый парк "Гиперборея".

В парке построены уникальные ледяные скульптуры и снежный лабиринт, установлены горки, крепости, трон с ведущей к нему колоннадой, карусель. Можно не просто посмотреть на шедевры изо льда и снега, но и активно провести время на свежем воздухе: покататься с горки, поиграть в снежки.

"Снежная деревня" - это созданный целиком из снега и льда комплекс зданий с залами, коридорами, замысловатыми узорами, барельефами и скульптурами. "Снежная деревня" в 2013 году вошла в Книгу рекордов России как самое большое закрытое цельное сооружение из снега - ее площадь 2 тыс. 14 кв. м. В этом году она открывается уже в десятый раз, и это один из самых узнаваемых туристических брендов Кольского полуострова. В прошлом году деревню посетили более 40 тыс. гостей.

А в соседнем городе Апатитах впервые появилась "Галерея ледяных скульптур". Она включает более 15 произведений изо льда, украшенных светоэффектами и специальным фоном. По словам организаторов, над снежными сооружениями трудились 40 скульпторов со всей России.

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