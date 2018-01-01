Новый год в Крыму встретили без снега, но с праздничным настроением

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 января. /ТАСС/. Небольшой дождь, который прошел в Симферополе, не помешал празднованию Нового года. На центральной площади имени Ленина в новогоднюю ночь собралось около 1 тыс. горожан, передает корреспондент ТАСС.

Площадь, где установлена главная елка республики, украшена новогодней атрибутикой: фигурками Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей. Также гирляндами украшены около десятка маленьких елочек, а в центре города иллюминация установлена на каштанах, создавая ощущение сказки.

Пироги по-осетински

В новогоднюю ночь осетинские пироги принес и угощает ими жителей Симферополя Вячеслав Гагаев. "Традиционно празднуем Новый год на площади, вместе с родными и со всеми симферопольцами. Приготовили наше национальное блюдо - знаменитые осетинские пироги, угощаем всех. С Новым годом!", - говорит он.

Начинка пирогов традиционная: овечий сыр, или брынза, много зелени и мяса. "Но главное в приготовлении даже не сам пирог, а то настроение, с которым он приготовлен. Главное - вложить в него свою душу. Мне кажется, у нас это получилось", - отмечает Вячеслав Владимирович.

С внуками на площадь пришел пенсионер Владимир Викторович. "Пришел на площадь со старшими внуками. Для меня главным событием в году стало рождение еще одного внука и внучки, сейчас их у меня уже семеро - счастливое число! Всех с Новым годом!", - говорит он.

Учитель физкультуры Игорь Николаевич пришел на площадь с родными и друзьями. "Для нас главное, как и для всех россиян, чтобы стабильность в стране сохранялась и в дальнейшем. Мы поднимаем бокалы с шампанским именно за это. С праздником!", - отмечает он.

Главные проекты для Крыма

Сразу после поздравления с Новым годом президента РФ Владимира Путина, которое транслировалось на больших экранах, установленных на площади Ленина, были также переданы приветствия от руководства республики - главы Крыма Сергея Аксенова, спикера крымского парламента Владимира Константинова, главы администрации Симферополя Игоря Лукашева, а также мэров городов-побратимов Симферополя.

По словам Аксенова, Крым в Новом году ожидают большие перемены, связанные с реализацией целого ряда инфраструктурных проектов. "Первых пассажиров примет новый терминал аэропорта в Симферополе, даст первый ток новая электростанция в Симферополе. Поток автомобилей впервые пройдет по Крымскому мосту и федеральной трассе "Таврида". Все это придаст мощный импульс развитию нашего полуострова и приведет к позитивным изменениям во всех сферах", - сказал он в новогоднем обращении.

Исполняющий обязанности главы администрации Донецка, города-побратима Симферополя Алексей Кулемзин пожелал горожанам мирного неба, счастья и здоровья. "Пусть всегда в ваших семьях и в ваших домах будет мир, царит спокойствие, и здоровья всем вам!", - сказал он.

Мэр Улан-Удэ Александр Голков в свою очередь также пожелал жителям Симферополя успехов и счастья в Новом году. "Симферополю есть чем гордиться, у города богатая и славная история и большие перспективы развития. Симферополь сегодня - это ворота Крыма, экономический, туристический и культурный центр полуострова, важный транспортный узел. Город растет и развивается, становится красивее и комфортнее", - отметил Голков.

Александр Принцев, глава городского округа Йошкар-Ола, отметил, что "надежность, стабильность, процветание - залог успешности в сотрудничестве двух российских городов".

Погода в новогоднюю ночь

Крымский полуостров нынешний Новый год встретит без снега и с плюсовой температурой. Как сообщила ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, "такая погода характерна для Крыма".

"Крымчане встречают Новый год без снега, это обычное явление. Температура - плюсовая. В Симферополе, к примеру, в новогоднюю ночь, около 5 градусов тепла, утром 1 января будет плюс 10-12 градусов. На Южном берегу полуострова температура выше - плюс 14-15 градусов, в северной части Крыма - от 0 до плюс 1 градуса", - сказала она.

По словам Любецкой, теплая погода сохранится в Крыму до конца новогодних каникул, пройдут дожди.