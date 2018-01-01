Жители Ставрополя встретили Новый год в сказочном лесу

СТАВРОПОЛЬ, 1 января. /ТАСС/. Сказочный лес из 34 новогодних елей стал местом встречи Нового года в Ставрополе. На главной площади жители и гости города вместе пели новогодние песни, загадывали желания, провожали уходящий год и встречали новый.

Ночь сказок в новогоднем лесу

Последний день 2017 года удивил жителей Ставрополя теплой и ясной погодой. В целом весь декабрь в городе не был снежным - иногда выпадавший снег быстро таял. В итоге администрация города решила создать новогоднее настроение праздничным убранством - главная площадь стала местом, где появился новогодний лес из 34 ярких и переливающихся елей.

Собираться на площади вечером 31 декабря горожане начали заранее, официально праздничная программа начиналась в 23:00 (мск), но для за час до этого времени включили новогоднюю музыку, на большом экране транслировался киноконцерт.

"Обычно Новый год мы встречали дома, но в этом году с мужем решили отправиться в центр города, вместе со всеми, тем более, что площадь в этом году невероятно красивая", - рассказала Ирина, которая вместе с супругом фотографировалась возле украшенных елей.

Перед началом праздничной программы жители города все вместе подвели итоги уходящего года - на экране транслировался "Календарь событий", в котором вспомнили о самых значимых событиях в жизни города и края. Но каждому, кто пришел на праздник, уходящий год запомнился по-своему.

"Год был интересный, хоть иногда и сложный. Что бы ни происходило, но всегда в новогоднюю ночь вспоминается много хорошего, и хочется, чтобы еще больше позитивных событий нас ждало в следующем году", - отметил Андрей, пришедший на праздник с друзьями.

Подарки, песни и куранты

В новогоднюю ночь принято дарить подарки, не исключением стал и праздник в сказочном лесу. Но поскольку претендентов было много, новогодние сюрпризы решили разыграть - зрители на громкость кричали "С Новым годом!", пели праздничные песни, читали стихи. Время до полуночи пролетело незаметно - поздравление президента РФ и бой курантов на площади услышали вместе со всей страной.

"За много лет я уже привык, что Новый год у нас наступает под бой курантов, даже думал, идти ли на праздник в центр города, вроде бы без курантов уже не то. А когда узнал, что будет трансляция на экране, то сразу же определился, где буду в полночь - много людей, можно знакомиться, поздравлять друг друга, веселиться на свежем воздухе", - поделился студент Александр.

После полуночи ведущие напомнили горожанам еще об одном обязательном признаке праздника - Новый год наступил, а Деда Мороза со Снегурочкой на площади еще не видели, всем вместе удалось дозваться сказочного волшебника. "Хорошо, весело, звонко начинается празднование Нового года. Я вижу на площади целый новогодний лес! А главная елочка в Ставрополе самая красивая", - сказал со сцены Дед Мороз.

От троллейбуса до такси

Встретив наступивший год, жители Ставрополя продолжили поздравлять друг друга, к площади начали подходить новые участники праздника - те, кто в полночь были дома, но потом решили присоединиться к общему веселью. "Дома по-семейному поздравили друг друга, вручили подарки, а потом, по традиции своей, отправились гулять по городу, чтобы продлить новогоднюю ночь", - рассказала жительница города Татьяна.

Многие жители Ставрополя в этом году отмечали, что город украшен ярко, интереснее, чем в предыдущие годы. Появление 34 праздничных елей стало началом общественной акции - многие переживали, что вандалы могут снять украшения.

"По социальным сетям пошел клич - принести игрушки. Действительно, в резиденцию Деда Мороза на площади приносили игрушки такого же цвета, такой же формы. Причем молодежь организовала патрули - следили за тем, чтобы с елей никто не забирал украшения, получилась настоящая общественная акция", - пояснила заместитель главы администрации города Татьяна Середа.

Также многие горожане начали украшать окна и балконы своих домов. В городе был замечен празднично украшенный троллейбус. Украшения появились и на некоторых легковых автомобилях, в том числе на такси. "Многие в праздник украшают свои офисы, рабочие места, а мой офис - это машина, поэтому мне тоже захотелось новогоднего настроения", - рассказал водитель Сергей.

Несмотря на то, что сам праздник уже закончился, администрация города планирует сохранить новогоднее настроение в Ставрополе - в городе пройдут новогодние концерты, на Александровской площади продолжит работу кинотеатр под открытым небом, дома культуры подготовили праздничные программы, и уже начинается подготовка к рождественским гуляньям.