Жители и гости Казани встречают Новый год на центральном катке

КАЗАНЬ, 1 января. /ТАСС/. Жители и гости Казани встречают Новый год на катке в парке "Черное озеро", открывшемся впервые за последние пять лет. Огромной каток, площадью 6 тыс. кв. м, будет работать в новогоднюю ночь до 03:00 (мск). Там также установили ель и арт-объект в виде люстры, которая привлекает любителей селфи.

Незадолго до 31 декабря у горожан было опасение, что они не смогут встретить Новый год в своем любимом парке. В среду и четверг стояла плюсовая температура и каток закрыли. В канун Нового года пришли небольшие морозы, праздник встречают при температуре в минус 7 градусов.

"С 16 часов каток открылся. У нас там и праздничная программа, также для жителей города установили экран, куда транслируется новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Кататься на коньках казанцы смогут всю ночь", - сообщили ТАСС в местной дирекции парков и скверов.

Медведи в парках

Атмосферу праздника жителям Казани в этом году решили создать необычным способом - пригласили в город французских уличных артистов, которые успели показать перед праздником несколько спектаклей. Выступления французской труппы Remue Menage прошли в ключевых парках города, на одном из них побывал корреспондент ТАСС и пообщался с гостями. На протяжении всего преставления четырехметровые светящиеся тростевые куклы-медведи перемещались по парку в сопровождении танцоров.

"Я аплодировал постоянно: они только вышли к зрителям, я увидел, как все здорово придумано, как все по-новогоднему, очень атмосферно. Медведи светятся, еще и танцор на ходулях подпрыгивал постоянно - круто! Такого в Казани точно еще не было", - рассказал ТАСС один из посетителей спектакля 30-летний житель Казани Егор.

Также в 12 казанских парках прошли выступления московского уличного театра "Высокие братья". Артисты показали театрализованное шоу "Колокольчики" в трех действиях, где главными персонажами являются звенящие колокольчики, замкнутые в себе, вредные и делающие вид, что не узнают друг друга, при этом один колокольчик не может существовать без другого.

Иностранцы на набережной

Если для жителей Казани такая теплая погода непривычна под Новый год, то для Элизы из Нью-Йорка и Джека из Африки, которые приехали посмотреть на снежную Россию, все кажется суровым и по-настоящему зимним. "Нам так все нравится, очень красиво все подсвечено, а главное, люди - добрые и отзывчивые, хотят помочь, улыбаются тебе, я удивлена. Тут еще круто, что многие говорят на интересном и необычном татарском языке", - поделилась своими впечатлениями с корреспондентом ТАСС Элиза, которая вместе с Джеком гуляла в новогоднюю ночь по Кремлевской набережной.

Джек был также удивлен гостеприимством жителей Татарстана и думал, что в России зимой холоднее, минус 20. Но в такую погоду, говорит он, гулять гораздо приятнее, особенно после солнечной Африки. "Прохладно тут, конечно, но все же не минус 20, я этого боялся, когда ехал на Новый год в Россию. Жаль только, что снега маловато, но атмосфера праздника чувствуется", - сказал он ТАСС.

Прогуливается по набережной еще одна группа иностранцев - уже несколько лет живущих в Казани студентов из Израиля. Али 21 год, он учится на врача и очень любит Новый год.

"Я уже привык к такой погоде, тут очень красиво в Казани, мне нравится тут жить, хоть и холодно у вас. Мне больше всего нравятся люди и архитектура местная. Вообще собираюсь гулять всю ночь по городу с друзьями", - рассказал он ТАСС о своих планах.

Елка с леденцами

Кроме французских медведей, набережной и недавно открывшегося после реконструкции парка - объекта историко-культурного наследия - главной точкой притяжения горожан стала центральная елка. В этом году ее установили под стенами кремля на площади Тысячелетия. Она 12-метровой высоты, украшена шарами, фигурами в виде леденцов, валенок и энергосберегающими гирляндами, особенно понравилась двухлетнему Ивану и трехлетнему Саше.

"Мои мальчишки просто в восторге от всего, здесь и огоньки, и елочка, сладкая вата, можно чай выпить, если замерзнешь. Очень все нравится, каждый год гуляем в центре города на Новый год и приводим гостей своих", - рассказала ТАСС мама детй, жительница Казани Юлия.

Незадолго до праздника здесь начали строить ледяные скульптуры волка Забиваки - символа чемпионата мира по футболу 2018 года, Деда Мороза, Снегурочки, стены и горки, подсвеченные иллюминацией. Площадка заработает в полную силу, когда установится постоянная минусовая температура.