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В Грозном Новый год встретили народными гуляньями под ритмы лезгинки

В стране
1 января, 1:51 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 1, января. /ТАСС

Заместитель мэра города отметил, что Новый год в столице Чечни отличается "массовостью и национальным колоритом праздничного концерта"

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ГРОЗНЫЙ, 1 января. /ТАСС/. Сотни жителей Чеченской Республики приехали в Грозный встретить 2018 год возле главной елки, высота которой составляет 50 м. Четырехчасовая праздничная программа, детские аттракционы, викторины, национальная кухня, новогодняя ярмарка и лезгинка ожидали гостей и жителей столицы региона в новогоднюю ночь.

Огни большого праздника

Новогодняя ночь в Грозном проходит при плюсовой температуре и без снега. В этом году праздник выпал на воскресенье, когда проспект Путина становится пешеходным. Таким образом, весь центр города стал праздничной площадкой, начиная от памятника Дружбы народов и заканчивая площадью у мечети "Сердце Чечни", где и расположилось самое высокое на Северном Кавказе праздничное дерево.

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"Оформление города в этом году отличается от предыдущего, есть свои "изюминки", которые можно увидеть, пройдясь по проспекту Путина. В ночное время столица особенно прекрасна, Лас-Вегас "отдыхает" по сравнению с ней. Отличается Новый год в Грозном от других российских регионов массовостью и национальным колоритом праздничного концерта", - рассказал ТАСС заместитель мэра города Хоза Бурсагов.

Праздничная программа началась ровно в 19:00, но жители начали собираться у елки задолго до этого времени. Здесь гостей ожидал новогодний базар, шашлык на углях, национальная музыка и традиционная лезгинка, которая завлекает Деда Мороза со Снегурочкой.

"Я второй раз Новый год провожу в Грозном и должен признать, что здесь этот праздник умеют отмечать. Примечательно, что люди весело проводят время, как и вся страна, при этом никто не пьет и даже не курит. Все хотят танцевать со мной лезгинку", - рассказал ТАСС Дед Мороз, утверждая, что он - настоящий.

Где встретишь - там и проведешь

Встретить Новый год возле главной республиканской елки съехались чеченцы не только со всей республики, но и страны.

"Надеюсь, где встречу - там и проведу. Мы с семьей вот уже пять лет живем в Москве, а я мечтаю переехать в свой любимый город. Это желание планирую загадать под бой курантов", - рассказала Лиана, которая пришла на елку вместе с тремя сестрами и братом, а также 11 племянниками.

Отдельной группой, оживленно беседуя, стоят на площади наряженные в красивые платья девушки и парни в костюмах. Молодые люди приехали из Шалинского района, чтобы здесь провести встречу одноклассников. "Со многими я не виделся 15 лет. Давно хотели собрать наш родной 11 "А", и вот решили в новогоднюю ночь. Здесь есть все условия, от музыки до салюта. Чем не идеальная встреча одноклассников?", - поделился Мурад Такаев.

Ближе к Новому году празднующих становится все больше. Некоторые приезжают из дальних районов целыми автобусами. В их числе - семья Магомаевых из села Гехи. "Я обещал детям, что, если закроют год без троек, отвезу их на Новый год в Грозный. Вон они, счастливые, катаются на аттракционах. Хочу поздравить всех с праздником и пожелать счастливого Нового года, стабильного и мирного", - отметил Умар Магомаев.

В поисках снега

Жители республики и туристы, для которых снег - неотъемлемая часть новогодней ночи, - выехали в горные районы Чечни. На Новый год администрация комплекса "Кезеной- Ам", расположенного рядом с одноименным высокогорным озером, подготовила особую праздничную программу.

"У нас наконец-то выпал снег, что стало приятной новостью для любителей сноуборда, санок, снегоходов и тюбингов. Рассчитывали, что к празднику на озере установится лед и гости смогут покататься на коньках и поиграть в хоккей. Надеемся, это все-таки получится", - рассказала ТАСС директор гостиничного комплекса СТК "Кезеной-Ам" Асет Мадаева.

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