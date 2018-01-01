Жители Калининградской области последними в России встретили Новый год

КАЛИНИНГРАД, 1 января. /ТАСС/. Новый год пришел во все регионы России. Последними его встретили жители Калининградской области, в частности, пограничники на самой западной погранзаставе РФ Нормельн на Балтийской косе под Калининградом, где 2018 год наступил в 01:00 по московскому времени.

"Последними проводили 2017 год и встретили 2018 год пограничники на заставе Нормельн на границе России с Польшей", - сказали в погрануправлении. Застава является самой западной точкой РФ, она находится в центре Балтийской косы, отделяющей Балтийское море от Калининградского залива (в Польше - Вислинский залив).

Дежурные наряды встретили праздник, неся службу по охране государственной границы, наблюдая за сухопутным участком на Балтийской косе и морскими участками - в заливе и море. Свободные в новогоднюю ночь от несения службы пограничники встретили Новый год в кругу родных и близких, сообщили в ведомстве.

Торжества в Калининграде

Вместе с пограничниками приход Нового года отмечают жители области. В Калининграде небо украсили праздничные фейерверки, горожане отмечают праздник в кругу родных и друзей. Новогодние гулянья на главной площади города начнутся уже днем 1 января и будут проходить в течение дня, уточнили в пресс-службе мэрии крупнейшего населенного пункта региона.

Мероприятия в новогоднюю ночь в Калининграде не проводятся уже третий год подряд, рассказали в городской администрации. "Решение отказаться от массовых гуляний и на этот раз было принято исключительно из соображений безопасности самих жителей и гостей города", - пояснили в пресс-службе, добавив, что это не означает, что горожане лишены возможности совершить прогулки по ночному городу и полюбоваться главным символом Нового года - украшенной гирляндами и игрушками елью на площади Победы.

Незимняя погода

Погода в городе стоит совсем не зимняя, и новогоднего снегопада жителям ждать не стоит, сказали ТАСС в калининградском Гидрометцентре. Зато плюсовые температуры - до плюс 5 градусов ночью и плюс 6 в течение дня 1 января сделают прогулки довольно комфортными.

"Возможно, если повезет, в новогоднюю ночь калининградцев порадует снежок, но он будет недолгим и сразу растает", - сказал представитель метеослужбы.

Поздравление губернатора

Жителей области поздравил с праздником губернатор региона Антон Алиханов. "Независимо от того, где вы празднуете новогодние торжества - на Балтийской косе или в маленьком поселке Нестеровского района, мы все в эти дни как никогда ощущаем себя одной большой семьей. Мы все стремимся видеть Калининградскую область процветающей, в числе лучших регионов, с современными красивыми зданиями, удобными дорогами, доступными и качественными услугами. Давайте для этого продолжим работать с новыми силами в новом году", - сказал он.

Губернатор пожелал жителям области успехов и осуществления планов. "Тепла и уюта вашим семьям, новых ярких радостных впечатлений. Крепкого здоровья вам и вашим близким", - добавил он.

Калининградская область - самый западный регион России, находящийся в окружении европейских государств и не имеющий сухопутных границ с основной территорией страны. В регионе проживают более 900 тыс. россиян.