Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объекты энергомоста в Крыму будет контролировать вневедомственная охрана Росгвардии

В стране
1 января, 14:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

До 1 января охрану осуществляли войска Росгвардии

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Павлишак/ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Объекты энергетического моста на полуострове Крым перешли под контроль вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"С 1 января 2018 года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии взяли под охрану объекты энергетического моста на полуострове Крым", - сказал собеседник агентства, пояснив, что до этого времени охрану осуществляли войска Росгвардии.

В ведомстве сообщили также, что в новогоднюю ночь на территории Российской Федерации службу несли более 36 тыс. росгвардейцев. В преддверии праздников специалисты инженерно-технических подразделений Росгвардии проверили антитеррористическую защищенность различных объектов с применением специального оборудования и служебных собак.

"Маршруты патрулирования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии были приближены к местам проведения массовых мероприятий. В канун Нового года в столице безопасность граждан обеспечили сотрудники ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, военнослужащие Центрального округа и дивизии имени Дзержинского войск национальной гвардии - всего более 4 тыс. военнослужащих и сотрудников. В Московской области правопорядок обеспечили более 2 тыс. росгвардейцев", - отметили в ведомстве.

В Росгвардии добавили, что в новогодние каникулы для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности праздничных мероприятий в России планируется задействовать около 40 тыс. военнослужащих и сотрудников ведомства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первые 500 россиян прошли новую процедуру биометрического контроля на украинской границе
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
4
Численность Вооруженных сил РФ уменьшилась почти на 300 человек
5
Путин мечтает услышать в новостях о достижении максимальных результатов в развитии РФ
6
Четыре человека погибли в Лондоне в результате полученных ножевых ранений
7
Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама