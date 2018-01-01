Объекты энергомоста в Крыму будет контролировать вневедомственная охрана Росгвардии

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Объекты энергетического моста на полуострове Крым перешли под контроль вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"С 1 января 2018 года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии взяли под охрану объекты энергетического моста на полуострове Крым", - сказал собеседник агентства, пояснив, что до этого времени охрану осуществляли войска Росгвардии.

В ведомстве сообщили также, что в новогоднюю ночь на территории Российской Федерации службу несли более 36 тыс. росгвардейцев. В преддверии праздников специалисты инженерно-технических подразделений Росгвардии проверили антитеррористическую защищенность различных объектов с применением специального оборудования и служебных собак.

"Маршруты патрулирования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии были приближены к местам проведения массовых мероприятий. В канун Нового года в столице безопасность граждан обеспечили сотрудники ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве, военнослужащие Центрального округа и дивизии имени Дзержинского войск национальной гвардии - всего более 4 тыс. военнослужащих и сотрудников. В Московской области правопорядок обеспечили более 2 тыс. росгвардейцев", - отметили в ведомстве.

В Росгвардии добавили, что в новогодние каникулы для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности праздничных мероприятий в России планируется задействовать около 40 тыс. военнослужащих и сотрудников ведомства.