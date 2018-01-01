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Полтора миллиона человек приняли участие в новогодних гуляниях в Петербурге

В стране
1 января, 16:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, января. /ТАСС

Праздничные мероприятия продолжались до 04:00 (мск)

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Около полутора миллионов человек участвовали в городских мероприятиях, посвященных встрече Нового года в Северной столице. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.

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"По уточненным данным, в новогодних гуляниях в центре Санкт-Петербурга, приняли участие 1,5 млн горожан и гостей города", - отметил Кибитов.

Массовые гуляния в новогоднюю ночь проходили на Невском проспекте и на Дворцовой площади. Концертная шоу-программа с пением караоке и танцевальным флешмобом была посвящена двум самым важным событиям наступающего года - 315-летию Санкт-Петербурга и предстоящему чемпионату мира по футболу.

Финальным аккордом празднования стал красочный и продолжительный фейерверк в акватории Невы. Праздничные гуляния продолжались до 04:00 (мск).

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