Ущерб Углегорскому району Сахалина от циклона оценивается в 100 млн рублей

ТАСС, 2 января. Власти Сахалинской области оценивают в 100 млн рублей ущерб, нанесенный Углегорскому району циклоном в конце декабря. Об этом сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"По решению губернатора (Сахалинской области Олега Кожемяко - прим. ТАСС), Углегорскому району из областного резерва выделено 12 тыс. кв. м кровельного материала. Его хватит на покрытие всех поврежденных крыш домов и социальных объектов. Предусмотрена и финансовая помощь из регионального бюджета. Причиненный ущерб оценивается в 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Углегорский район принял на себя основной удар циклона, который в конце декабря обрушился на территорию Сахалинской области. Скорость ветра в Углегорске и Шахтерске достигала ураганных значений - до 50 м/с. Разной степени повреждения получили кровли 42 жилых домов и социально значимых объектов.

"В Углегорске частично крыш лишились поликлиника и баня, котельная №6, административное здание районной больницы. В Шахтерске у поликлиники ураганом оторвало стропильную систему от шлакоблочного основания", - говорится в сообщении.

Теперь бригады строителей разбирают разрушенные части зданий. Работы начались, как только стихла метель, они продолжатся и во время новогодних каникул. В первую очередь планируется отремонтировать здания, которые полностью лишились кровель. В городском округе сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

"За зимние месяцы - пока не начнется активного таяния снега - в районе предстоит сделать многое. Более 40 домов и социально значимых объектов должны получить отремонтированные крыши. Координировать эту работу будут специально созданный оперативный штаб и находящийся в Углегорске министр жилищно-коммунального хозяйства области Дмитрий Зайцев", - цитируются в сообщении слова губернатора области Олега Кожемяко.