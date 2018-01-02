В Кирове придумали турмаршрут для детей

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Новый туристический маршрут для детей разработали в Кирове. "Детский тур на Вятку" объяснит, как Киров связан с космосом, из чего делают дымковскую игрушку и зачем ее покрывали золотом, также дети узнают историю шоколада и мороженого, побывают в настоящем сказочном лесу.

Личные вещи космонавтов

"Музей К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики" открыт с 1988 года, в нем не просто рассказывают об истории освоения космоса, но и показывают, как живут и работают космонавты. При этом многие экспонаты - настоящие, побывавшие за пределами нашей Земли. А в 2017 году рядом со старым зданием музея возвели новое - первый в России Детский космический центр, идея создания которого появилась еще в 2011 году.

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"У нас очень много земляков, которые внесли большой вклад в освоение космоса. Виктор Петрович Савиных - сотый космонавт планеты, дважды герой Советского Союза, <...> периодически к нам приезжает. Во многом детский космический центр - это его детище, [как] и этот музей. Большая часть экспонатов подарена именно им, это его личные вещи", - рассказал заместитель директора музея Евгений Кайсин.

В экспозиции есть стартовый ключ, который вручается каждому космонавту, совершившему свой первый космический полет, калькулятор и перчатка от скафандра "Орлан" Савиных.

Здесь же и личные вещи Александра Сереброва, 110-го космонавта планеты, героя Советского Союза. Детские годы Сереброва прошли в Кирове. Среди вещей, которые он передал в музей - костюм, в котором космонавты приземляются на воду - "форель"

"Это предметы из первого полета - наручные часы и полетные ботинки, на подошве которых есть липучка, чтобы прилепить себя к полу космической станции, если это можно назвать полом, потому что там, например, спать можно как летучая мышь - вверх ногами. Также представлены материалы из третьего полета Сереброва - его личная перчатка, на ней есть инициалы САА - Серебров Александр Александрович, противоперегрузочные брюки, которые необходимы для налаживания кровообращения в ногах", - рассказывают в музее. Дети могут увидеть и настоящую космическую баню, чтобы понять, каково это - мыться в невесомости. Целая витрина посвящена питанию космонавтов.

Сделано в Кирове

Есть в музее и космические предметы, которые производят в регионе. Например, в Кирово-Чепецке делают специальную зубную пасту. "Здесь два тюбика. Сначала [космонавты] чистят зубы из первого тюбика, потом рот не промывают, чистят зубы из второго тюбика, происходит химическая реакция на зубах, и, по инструкции, они защищены от кариеса чуть ли не на сто дней", - рассказывает Кайсин.

"Есть кресло-катапульта летчика-испытателя. Если возникает аварийная ситуация, летчик-испытатель должен катапультироваться. Он дергает ручки, после чего открывается кабина самолета, затем происходит взлет этого кресла-катапульты. После взлета автоматически перерезаются ремни, которые прикрепляют тело летчика к креслу, а затем автоматически срабатывает парашют, как у самого летчика, так и у кресла, чтобы оно кого-нибудь невзначай не задавило на земле. Такие кресла производятся у нас в городе Кирове на заводе "Авитек", - говорит он.

Детский космический центр

На входе перед Детским космическим центром стоит еще один подарок от Виктора Савиных - спускаемый аппарат. Новый центр не столько музей, сколько место для изучения космонавтики и астрономии, в котором много интерактивных программ.

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"Есть клуб юных космонавтов, аппаратура здесь - это интерактивные виртуальные аналоги международной космической станции, спускаемого аппарата, центра управления полетами, такая находится только в звездном городке, где космонавтов учат летать два года. То есть здесь дети могут виртуально полетать по космическому кораблю, могут провести стыковку транспортного корабля с МКС", - рассказывает директор музея Игорь Загребин.

С помощью экспериментов в центре можно изучать астрофизические явления. Например, с помощью генератора облаков своими руками создать облака. В цифровом полнокупольном планетарии центра кресла меняют 4 положения, и смотреть на звезды можно даже лежа.

История дымковской игрушки

Следующая точка детского маршрута - музей и мастерские по изготовлению Дымковской игрушки в Кирове. "Игрушку начали делать на местный праздник "Свистопляска", более позднее название - "Свистунья". В день праздника, который проходил в начале-середине мая, из слободы Дымково отправлялись лодки, груженые игрушками, и на берегу устраивалась торговля. Ярмарка длилась три дня, и мастерицы к ней готовились почти круглый год", - рассказывает специалист по художественной деятельности Мария Шишкина.

Слободу Дымково и сейчас можно увидеть с набережной Кирова, она находится на другом берегу реки Вятка, но сейчас там игрушку никто не делает. Зато жители слободы часто находят старинные игрушки, сделанные первыми мастерицами, в земле, когда работают в огороде или при строительстве домов. Современные мастерицы работают в мастерских при музее в Кирове. Самой старшей из них 76 лет, дымковскую игрушку она делает в течение 60 лет.

Развернуть © Полина Буянова/ТАСС © Полина Буянова/ТАСС

"Во второй половине 20 века дымковская игрушка продавалась уже в 20 странах мира, то есть мы работали на экспорт и приносили стране валюту <…> Мы всегда были воротами города Кирова, здесь было много известных гостей - принимали Ельцина, Магомаева. [Для туристов] есть услуга - встреча с мастерицей, она будет делать на ваших глазах сложную игрушку за 30 минут. При этом она рассказывает о себе, о промысле", - рассказывают в музее.

Посетители могут и сами слепить игрушку, но самую простую, в которой нет мелких деталей. Еще проще - нанести на готовую традиционный рисунок - разноцветный орнамент. Фигурки в дымковской игрушке разные: барышни - городская и крестьянка, животные - львы, козлики, лошади, курицы, свиньи. Есть и отдельные фигурки, и целые композиции, и свистульки. Но правила росписи для всех одинаковые.

"Расписывается игрушка темперой, в нее добавляется белок и желток яйца. Игрушка расписывается геометрическим орнаментом, заметьте, никаких бабочек, цветочков здесь нет <…> Последний этап после росписи - нанесение патали, это тончайший лист металла, сплав меди и цинка, который дает характерный блеск <…> В советское время использовали настоящее золото, потому что игрушка шла на экспорт, но это было сложно", - добавляет Шишкина.

Каждая игрушка, сделанная здесь вручную, проходит художественный совет, на котором присутствуют и опытные мастерицы, и искусствовед. Игрушка, не прошедшая комиссию, не попадет на витрины магазина.

История любимых сладостей и поход в сказку

На небольшой пешеходной улице Спасская маленькие гости Кирова могут посетить два музея, посвященные любимым сладостям - шоколаду и мороженому. В этих музеях можно не только узнать историю, посмотреть, как раньше выглядели любимые шоколадки и в каком виде продавали мороженое, но и научиться делать их своими руками. А после этого попасть в настоящий сказочный лес.

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"Наш парк "Заповедник сказок" существует уже 10 лет, это формат работы, который мы сами, можно сказать, придумали и создали - здесь такой микс из театра, спорта, творческих мастер-классов, экстрима. Отличие нашего проекта - сюжетная сказка, то есть это не просто парк, где можно походить, посмотреть, это сюжет, и дети попадают в атмосферу сказки и проходят целый маршрут", - рассказывает директор центра Ольга Лобастова.

"Заповедник сказок" - это интерактивный парк, который находится в заповедной зоне, поэтому в нем нет фундаментальных построек и ограждений, кроме естественных - территорию парка окружают лесные старицы. Здесь и избушка Кикиморы Вятской, и русская печь, и летающие метлы, а зимой у костра собираются все 12 месяцев. Создателям заповедника в 2015 году была присуждена премия правительства РФ.