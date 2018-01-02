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Выставка аланского золота открылась в Национальном музее Северной Осетии

В стране
2 января, 11:03 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 2, января. /ТАСС

Представленные экспонаты обнаружили "в ходе раскопок на территории республики"

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ВЛАДИКАВКАЗ, 2 января. /ТАСС/. Выставка аланского золота стала первой экспозицией обновленного Национального музея Северной Осетии, часть которого открылась после реконструкции, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе музея.

"На выставке представлены шедевры сармато-аланской культуры, выполненные из драгоценных металлов, материалы археологических раскопок, работы художников, посвященных аланской истории. Все экспонаты были найдены в ходе раскопок на территории республики", - сказал представитель пресс-службы.

Выставка продлится до 9 января. Для школьников вход будет бесплатным.

Национальный музей Северной Осетии находился на реконструкции с конца 1980-х годов. В 2008 году работы возобновились, но неоднократно приостанавливалось из-за отсутствия финансирования. В 2017 году в рамках соглашения между Министерством культуры РФ и правительством республики на проведение реконструкции Национального музея было выделено 97,83 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета 7,83 млн рублей. В настоящее время работы по реконструкции музея вошли в завершающую стадию.

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