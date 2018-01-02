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Туристический поток в Дагестан за 2017 год вырос на 18%

В стране
2 января, 11:50 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 2, января. /ТАСС

Одним из самых популярных видов туризма в регионе остается пляжный

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МАХАЧКАЛА, 2 января. /ТАСС/. Туристический поток в Дагестан увеличился более чем на 18% в 2017 году, в том числе за счет этнокультурного и экстремального туризма. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

"В последние годы наблюдается позитивная динамика основных индикаторов туристской отрасли республики Дагестан. В среднем более чем на 20% ежегодно растет внутренний и въездной туристский поток. Так, по экспертным оценкам, туристский поток в 2017 году составил 608 тыс. человек", - сказала собеседница агентства.

Турпоток в республику в 2016 году составил более 513 тыс. человек, таким образом, в минувшем году рост составил 18%. Традиционно после завершения купального сезона на дагестанском побережье Каспийского моря у туристов востребованы этнокультурные и экстремальные маршруты по высокогорью, но одним из самых популярных видов туризма в республике традиционно остается пляжный.

"Сложилась устойчивая положительная динамика роста туристского потока в сегменте пляжного туризма на 25-30% ежегодно, прирост въездного пляжного туризма обусловлен прежде всего развитием прибрежной туристской инфраструктуры республики", - добавили в Минтуризме республики.

Только за последние шесть лет в республике введены в строй и начали функционировать 70 гостиниц, домов отдыха, туристских баз и туристско-развлекательных центров. Большое число туристов посещают известный город Дербент с его Джума- мечетью (733-734 годы), которая считается одной из основных точек отсчета распространения ислама в России. Также у туристов востребованы маршруты в древние селения Старый Кахиб (Шамильский район), Гамсутль, Корода (Гунибский район).

Дагестан по итогам национального туристического рейтинга находится на первом месте среди регионов Северо-Кавказского федерального округа и на 50-м месте среди субъектов РФ. По объектам культурного наследия Дагестан входит в пятерку по стране.

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