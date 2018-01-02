РГО в Ингушетии составит в 2018 году карту средневековых захоронений

МАГАС, 2 января. /ТАСС/. Отделение Русского географического общества (РГО) в Ингушетии в 2018 году создаст карту мавзолеев, которые были построены в cредние века на территории региона. Исторические памятники находятся в полуразрушенном состоянии, создание карты будет способствовать их дальнейшей реконструкции, сказал ТАСС председатель отделения Джамбулат Оздоев.

"В 2018 году мы создадим карту ядрообразных (имеющих форму шара - прим. ТАСС) мавзолеев, которые находятся в Ингушетии, их примерно 10 - 15 в регионе. В этих мавзолеях были похоронены известные люди, которые были основателями родов. И после составления карты мы выйдем на потомков. Это необходимо, чтобы была восстановлена история", - сказал он.

По словам Оздоева, в 2017 году отделение уже восстановило один из таких мавзолеев.

Ядрообразные мавзолеи - средневековые строения в форме шара, в которых в средние века хоронили известных представителей того или иного рода (прим. ТАСС).

Как уточнил председатель отделения, все мавзолеи находятся в полуразрушенном состоянии. "Сейчас их необходимо откапывать, потому что около 1,5 метров построек находится под землей. Все необходимые работы должны делать специалисты, потому что это исторические памятники", - добавил Оздоев.