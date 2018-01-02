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Дуэль на снежках и эстафета на санях пройдут на Домбае в декаду спорта и здоровья

В стране
2 января, 12:25 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 2, января. /ТАСС

На курорте организуют проведение мастер-классов и спортивно-оздоровительной программы "Начинающий покоритель вершин"

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ЧЕРКЕССК, 2 января. /ТАСС/. Соревнования по сноуборду и лыжам, эстафета на санях пройдут на курорте "Домбай" в Карачаево-Черкесии в рамках декады спорта и здоровья, которая традиционно проводится во время новогодних каникул, сообщил ТАСС начальник отдела физической культуры и спорта Минспорта КЧР Рустам Джатдоев.

"Всероссийскую декаду спорта в КЧР открывает сегодня новогодний турнир республики по мини-футболу. Планируются 12 матчей. Они пройдут в Черкесске, финал турнира - 8 января. Самым массовым и ярким станет праздник спорта на Домбае, где 6 января состоятся соревнования по сноуборду и лыжам, эстафета на санях, скатывание снежных комков на время и дуэль на снежках. В соревнованиях на курорте ожидается участие более 1,2 тыс. человек", - сказал Джатдоев.

По его словам, на Домбае пройдут также мастер-классы и спортивно-образовательная программа "Начинающий покоритель вершин". "Новогодний праздник состоится 4 января на базе республиканской конно-спортивной школы, где любители активного отдыха смогут совершить конные прогулки, покататься на санях, сделать фотосессию на лошадях", - добавил собеседник агентства.

В рамках декады спорта и здоровья в Карачаево-Черкесии запланированы Кубок на призы президента региональной федерации легкой атлетики, мастер-класс баскетбольного клуба "Эльбрус" для детей, новогоднее первенство республики по спортивной гимнастике и открытое первенство Черкесска по гандболу среди школьников.

Декада спорта в КЧР продлится до 8 января. По данным Минспорта Карачаево-Черкесии, всего в республике пройдет около 40 различных соревнований различного уровня.

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