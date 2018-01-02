Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабардино-Балкария вошла в десятку лучших субъектов по итогам Года экологии в России

В стране
2 января, 13:11 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 2, января. /ТАСС

В регионе провели природоохранные акции, в которых приняли участие более 300 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 2 января. /ТАСС/. Кабардино-Балкарская Республика (КБР) вошла в десятку лучших субъектов страны по итогам проведения Года экологии в России, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Ильяс Шаваев.

"По Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий у нас были запланированы 98 мероприятий, из которых два вошли в федеральную программу (83 выполнены, 15 переходят на 2018 год). Помимо этого, проведены природоохранные акции, в которых приняли участие более 300 тыс. жителей республики. По итогам в стране Кабардино-Балкария вошла в десятку лучших субъектов", - сказал Шаваев.

В числе наиболее значимых мероприятий министр назвал открытие мусоросортировочного завода и рекультивацию сухого пляжа отходов гидрометаллургического завода. "В истекшем году мы открыли мусоросортировочный комплекс для городского округа Нальчик, включающего в себя мусоросортировочный завод и полигон для захоронения отходов. В приоритетный проект "Чистая страна" госпрограммы "Охрана окружающей среды РФ на 2012-2020 годы" в числе 13 регионов был включен проект рекультивации сухого пляжа хвостохранилища ОАО "Тырныаузский горно-обогатительный комбинат" с восстановлением сбросного колодца для водопонижения и водоотведения. На объекте в настоящее время ведутся строительные работы", - рассказал Шаваев.

В части охраны водных объектов введены в эксплуатацию очистные сооружения в городе Баксане. Участниками акции "Вода России" очищено более 5 тыс. км береговых и прибрежных зон рек республики, 4,5 тыс. м дамб приведены в безопасное техническое состояние в результате берегоукрепительных работ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Кабардино-Балкария Год экологии в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
2
Первый на Северном флоте дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" прибыл на базу
3
Националисты на годовщину рождения Бандеры устроили марши в городах Украины
4
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
5
Советник муфтия Дагестана подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты РФ
6
Прощание с актером Александром Шавриным пройдет 2 января в Театре Маяковского
7
Путин подписал закон о штрафах за предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама