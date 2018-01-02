Кабардино-Балкария вошла в десятку лучших субъектов по итогам Года экологии в России

НАЛЬЧИК, 2 января. /ТАСС/. Кабардино-Балкарская Республика (КБР) вошла в десятку лучших субъектов страны по итогам проведения Года экологии в России, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Ильяс Шаваев.

"По Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий у нас были запланированы 98 мероприятий, из которых два вошли в федеральную программу (83 выполнены, 15 переходят на 2018 год). Помимо этого, проведены природоохранные акции, в которых приняли участие более 300 тыс. жителей республики. По итогам в стране Кабардино-Балкария вошла в десятку лучших субъектов", - сказал Шаваев.

В числе наиболее значимых мероприятий министр назвал открытие мусоросортировочного завода и рекультивацию сухого пляжа отходов гидрометаллургического завода. "В истекшем году мы открыли мусоросортировочный комплекс для городского округа Нальчик, включающего в себя мусоросортировочный завод и полигон для захоронения отходов. В приоритетный проект "Чистая страна" госпрограммы "Охрана окружающей среды РФ на 2012-2020 годы" в числе 13 регионов был включен проект рекультивации сухого пляжа хвостохранилища ОАО "Тырныаузский горно-обогатительный комбинат" с восстановлением сбросного колодца для водопонижения и водоотведения. На объекте в настоящее время ведутся строительные работы", - рассказал Шаваев.

В части охраны водных объектов введены в эксплуатацию очистные сооружения в городе Баксане. Участниками акции "Вода России" очищено более 5 тыс. км береговых и прибрежных зон рек республики, 4,5 тыс. м дамб приведены в безопасное техническое состояние в результате берегоукрепительных работ.