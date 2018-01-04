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Северная Осетия получит 8,2 млрд руб. на строительство объектов социальной сферы и ЖКХ

В стране
4 января, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Согласно документу, в республике также планируется строительство и реконструкция спортивных объектов, центров культуры, детских садов, систем водоснабжения и очистки

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Северной Осетии 8,2 млрд рублей из федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства республики на 2018-2025 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России в четверг.

"Перечень сформирован исходя из необходимости решения первостепенных проблем Республики Северная Осетия - Алания и включает 50 мероприятий, предусматривающих строительство и реконструкцию объектов социальной сферы и жилищно- коммунального хозяйства республики. Предельные [прогнозные] объемы финансирования планируемых мероприятий в 2018-2025 годах - 8,8 млрд рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 8,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В частности, более 1 млрд рублей (с учетом средств регионального бюджета - прим. ТАСС) будет направлено на реконструкцию республиканской детской клинической больницы, свыше 557 млн рублей - на строительство родильного отделения на 45 коек, более 740 млн рублей - на строительство школы на 1100 мест.

Согласно документу, в республике также планируется строительство и реконструкция спортивных объектов, центров культуры, детских садов, систем водоснабжения и очистки, амбулаторий врачей и фельдшерско-акушерских пунктов.

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