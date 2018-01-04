Клуб разведения ненецкой лайки создадут в России в 2018 году

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Клуб разведения ненецкой лайки, важнейшей породы для оленеводов российского Севера, создадут в Нарьян-Маре в 2018 году. Как сообщил ТАСС в четверг директор "Фонда экономических программ" Ян Туров, это необходимо для сохранения традиционных видов промыслов коренных народов Севера, использующих данную породу для выпаса оленей.

"Мы планируем сформировать реестр ненецкой оленегонной лайки в 2018 году. Эту будет список чистокровных собак этой породы, которых можно будет использовать для развития популяции. Работу начнем в январе-феврале, на нее уже получили грант экспертного центра "ПОРА" ("Проектный офис развития Арктики" - прим. ТАСС). Для начала создадим кинологический клуб оленегонной лайки в Нарьян-Маре", - сказал Туров, отметив, что в оленеводстве ненецкая порода является настоящим помощником - чует хищников, защищает стадо и охраняет дом оленевода.

По словам координатора экспертного центра "ПОРА" Александра Стоцкого, данная порода никогда не подвергалась системной селекции и научному изучению. "Как следствие, ненецкая лайка до сих пор не зарегистрирована в каталоге Международной кинологической федерации (FCI), в отличие, скажем, от своего "ездового" потомка самоеда и "собратьев" шпицев. Научный подход к ее селекции может обеспечить устойчивое хозяйство для коренных жителей крайнего Севера", - сказал Стоцкий.

Согласно данным Российской кинологической ассоциации, ненецкая оленегонная лайка - порода, выведенная несколько веков назад на Европейском Севере и Ямале ненцами для выгула домашних оленей. В настоящее время распространена в районах традиционного оленеводства на севере и северо- востоке России, но в то же время приобрести ее крайне сложно: для свободной продажи таких псов никто не разводит, а цены колеблются в коридоре от 200 до 300 тысяч рублей за щенка, отмечает Туров.

Кроме того, породой интересуются и представители Северной Европы, где существуют проблемы с собственными пастушьими породами. "Финляндия и Швеция не смогли сохранить свою породу пастушьих собак. Они начали выдавать на льготных условиях оленеводам снегоходы и в итоге корело- финская и шведская лайки стали терять свои природные качества. Ненецкая лайка может быть им интересна, как порода, которая может возродить традиционные способы хозяйствования на Севере благодаря научно-обоснованному скрещиванию с финскими и шведскими оленегонками", - добавил Туров.

Популяция ненецкой оленегонной лайки составляет порядка 100 особей во всей России, сообщается на сайте Российской кинологической ассоциации. "Порода неоднократно изображалась на картинах арктического художника Александра Борисова , посвященных быту коренных народов Севера. Памятники ненецкой лайке можно увидеть в Нарьян-Маре (НАО)", - отметил Туров.