В Ингушетии ученые проведут радиоуглеродный анализ древнего христианского храма

МАГАС, 5 января. /ТАСС/. Специалисты археологического центра имени Крупнова в Ингушетии проведут радиоуглеродный анализ некоторых частей христианского храма Алби-Ерды в 2018 году. Если подтвердится, что он был построен в VIII веке, то храм станет одним из самых древнейших на территории России, сообщил ТАСС заместитель директора центра Умалат Гадиев.

"Ранее мы брали образцы древесины из перемычек для проведения радиоуглеродного анализа. В результате появилось несколько дат. Одна из дат указывала на VIII век, вторая - на середину X века - начало XI века. Потом мы сделали радиоуглеродный анализ раствора, но ясности он не внес. В этом году мы планируем продолжить исследования, и вполне возможно, что он является древнейшим храмом в России", - сказал он.

По словам Гадиева, для анализа ученые возьмут фрагменты из алтарной части, так как она сохранилась лучше всего. "Храмы могут из года в год перестраиваться, но самая крепкая часть - алтарная, поэтому оттуда и будем брать. Возьмем несколько кусков на исследования, если покажет, что там есть куски VIII века, то можно сказать, что доказали, что он - древнейший", - отметил он.

Как уточнил ученый, сейчас одним из самых древних храмов является храм Тхаба-Ерды в Ингушетии, который датируется IX веком.