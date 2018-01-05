Пассажиропоток аэропорта Махачкалы может вырасти в 2018 году почти на 5%

МАХАЧКАЛА, 5 января. /ТАСС/. Аэропорт Махачкалы планирует нарастить пассажиропоток в 2018 году почти на 5% за счет увеличения маршрутной сети. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "Аэропорт Махачкала" Арсен Пирмагомедов.

"По итогам 2017 года мы рассчитываем, что общее количество обслуженных пассажиров составит примерно 1 млн 50 тыс. В 2018 году аэропорт Махачкалы предполагает обслужить 1,1 млн пассажиров. Пассажиропоток, на мой взгляд, увеличится за счет общего естественного развития рынка авиаперевозок, а также за счет расширения маршрутной сети полетов и увеличения частот полетов по уже существующим направлениям", - пояснил собеседник агентства. Таким образом, пассажиропоток может вырасти на 4,8%.

По его словам, в 2018 году аэропорт планирует направить более 60 млн рублей на техническое перевооружение служб, содержание здания аэровокзала, из них более 10 млн рублей - на обеспечение безопасности аэропорта. Кроме того, около 4 млн рублей будет направлено на обучение и повышение квалификации персонала.

Ранее сообщалось, что 12 декабря пассажиропоток аэропорта Махачкалы впервые в его истории составил 1 млн человек в течение года.

Аэропорт Махачкалы является единственным аэропортом Дагестана. После реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году воздушная гавань с каждым годом улучшает основные показатели. По итогам 2016 года пассажиропоток авиаузла увеличился на 23% по сравнению с 2015 годом и составил более 869 тыс. человек. За шесть месяцев 2017 года пассажиропоток увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Пропускная способность на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров в час. Отсюда выполняются рейсы в Москву (8-10 вылетов в день), Санкт-Петербург (ежедневно), Сургут, Ростов-на Дону, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).