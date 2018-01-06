Вологодскую усадьбу Спасское-Куркино в 2018 году ждет реконструкция

ВОЛОГДА, 6 января. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Реконструкция парка и прудов усадьбы Спасское-Куркино, считающейся одним из красивейших историко-архитектурных ансамблей Вологодской области, пройдет в 2018 году на средства президентского гранта, работы планируется начать в феврале. Как рассказал ТАСС инициатор проекта, нынешний арендатор усадьбы предприниматель Николай Сайкин, сейчас организаторы реконструкции получают соответствующие разрешения.

"Парк и каскад прудов усадьбы Спасское-Куркино реконструируем в этом году на средства президентского гранта почти в 2 млн рублей, окончательно приведем парк в порядок. Работы планируем начать в феврале, сейчас заняты получением разрешений, поскольку это особо охраняемая природная территория. На грантовые средства планируем сделать многое - обустроить дорожки в парке, установить скамеечки, высадить деревья, почистить пруды, они сильно заилены", - сказал Сайкин.

А еще нужны свет, газ и отопление

Предприниматель намерен заявиться и на другие гранты, чтобы провести газ и реконструировать систему отопления и чтобы усадьба зимой не пустовала. Работы по газу и отоплению он оценивает суммарно в 2,8 млн рублей. "Усадьба раньше отапливалась, было центральное отопление, но это огромные суммы, у нас образовались долги, и коммунальщики нас отключили, уже вторую зиму без тепла. Автономное газовое отопление гораздо дешевле, но пока наш вопрос не решается", - посетовал Сайкин.

Другим проблемным вопросом он назвал освещение - по его словам, как только он включает зимой фонари, на территорию усадьбы выходят погулять и взрослые, и молодежь. Для того, чтобы сделать освещение регулярным, ему нужно около 2,5 тыс. рублей в месяц.

Ранее за счет федеральной программы были капитально отремонтированы две плотины на территории усадьбы, проводились и другие работы. При поддержке районной администрации была капитально отремонтирована кровля хозяйского дома, приведен в порядок его чердак, восстановлена церковь Преображения Господня в Куркино.

Предпринимателю активно помогают местные жители, отмечает он. В усадьбе проводятся многочисленные субботники, а местные хозяйки помогают принимать туристов. Усадьба прекрасно сохранилась, отметил арендатор, ссылаясь на выводы экспертов учреждения "Вологдареставрация".

"Когда бываешь в Европе, диву даешься, как там люди живут красиво, как они чтут свою историю и еще умеют извлекать из нее деньги. Так ведь и у нас богатейшая история. Усадьба Спасское-Куркино помещиков Резановых- Андреевых позапрошлого века расположена всего в 20 км от Вологды, сюда ведет отличная автомобильная дорога, здесь прекрасные виды, чудесный парк. Мы нигде не рекламировались, но только прошлым летом у нас побывало более тысячи туристов, а также несколько отрядов волонтеров несколько лет подряд из многочисленных стран мира - сарафанное радио работает", - говорит Сайкин.

Об усадьбе Спасское-Куркино

Усадьба Спасское-Куркино была одной из крупных и красивейших в Вологодском крае в XIX веке. Первоначальные ее владельцы - крупные землевладельцы дворяне Резановы - вложили немало сил в обустройство имения, построив в 1818 году каменную церковь Спаса Преображения. После того как единственная наследница Резановых вышла замуж за дворянина Андреева, усадьба перешла во владение рода Андреевых.

К роду Резановых-Андреевых относятся Александр Суворов и Михаил Кутузов, писатель Иван Тургенев, патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Сейчас потомки Резановых-Андреевых проживают в Санкт-Петербурге, Швеции, Франции и других уголках мира и принимают активное участие в восстановлении усадьбы, отмечает Сайкин.

После революции 1917 года в усадьбе располагались различные сельскохозяйственные учреждения, но без должного ухода здания и парк постепенно приходили в упадок. Территория когда-то включала в себя выстроенный из камня и лиственницы господский дом, каменный флигель, крытую песочницу для игр детей во время дождя, деревянный музыкальный павильон, а также огромный парк, высаженный в форме двуглавого орла, с березовыми и липовыми аллеями, кружалами и беседками, оранжереей, каскадом прудов с островками, купальней и многочисленными хозяйственными постройками.

До наших времен сохранились особняк, флигель, музыкальный павильон, парк и каскад из четырех рукотворных прудов. Близ последнего пруда расположен так называемый оленник - лес, где разводили оленей. Главное строение усадьбы - двухэтажный особняк площадью 1200 кв. м - когда-то славился своими изящными интерьерами.

В настоящее время имущество, мебель, посуда, утварь и личные вещи дворян находятся в фондах Вологодского музея- заповедника, а большая часть дворянской библиотеки хранится в отделе редкой книги Вологодской областной универсальной научной библиотеки. Одна из легенд об усадьбе рассказывает о наличии подземного хода, который до сих пор не отыскали.

В 2006 году парк и несколько зданий получили статус объекта культурного наследия регионального значения, в 2008 году парк был объявлен особо охраняемой природной территорией. Его особенность - трехствольные липы и березы причудливой формы.