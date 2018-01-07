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Затворы дамбы в Санкт-Петербурге закрыли из-за резкого ухудшения погоды

В стране
7 января, 14:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, января. /ТАСС

На 7 января в городе прогнозировалась облачная погода, не исключены снег и метель

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Затворы Комплекса защитных сооружений (дамбы) в Санкт-Петербурге закрыли в связи с угрозой наводнения из-за усиления ветра. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба комплекса.

"Утром 7 января 2018 года в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, усилением ветра и ожидаемым подъемом уровня воды было принято решение о закрытии Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга. В настоящее время закрыты затворы судопропускных сооружений С-1, С-2 и шести водопропускных сооружений КЗС", - сообщили в пресс-службе.

По существующим соглашениям и техническим регламентам решение о закрытии КЗС для предотвращения подтоплений территорий города принимает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу на основе прогноза Гидрометеоцентра.

Специалисты пока не дают прогноза относительно возможного времени открытия дамбы, ссылаясь на изменчивость погоды.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", на 7 января прогнозировалась облачная погода, местами снег и метель. Западный и северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с отмечен в прогнозе на 7 и 8 января.

В декабре прошлого года по тем же причинам, что и на этот раз, дамбу закрывали дважды - 12 и 23 декабря.

О комплексе

Комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга защищает Северную столицу от наводнений. При угрозе критического повышения уровня воды в Неве принимается решение о закрытии створок комплекса.

В состав комплекса входят два судопропускных сооружения с подходными каналами и уникальными затворами, подъемным мостом и тоннелем, шесть водопропускных сооружений с мостами, 11 защитных дамб с автомобильной дорогой, мостовыми пешеходными переходами, а также система предупреждения угрозы наводнений.

Впервые дамба была задействована шесть лет назад - в ночь с 27 на 28 ноября 2011 года.

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