Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Специалисты "Ямалспаса" спасли застрявшие на закрытом автозимнике автомобили в ЯНАО

В стране
7 января, 19:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

В МЧС не уточнили число спасенных людей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 января. Сотрудники "Ямалспаса" в воскресение спасли несколько автомобилей, которые застряли на закрытой из-за аномального тепла зимней автодороге Салехард - Надым в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"7 января несколько автомобилей застряли на закрытом автозимнике Салехард - Надым. Силами работников "Ямалспаса" и дорожных служб автомобили были освобождены из снежного плена. На данный момент идет расчистка зимней автодороги", - сообщили в пресс-службе, не уточнив числа спасенных людей.

Там добавили, что в настоящее время движение по сезонной дороге закрыто. "На сегодняшний день официально введен в эксплуатацию только один зимник - это Уренгой - Красноселькуп. Но и он закрыт по погодным условиям. В конце декабря 2017 года прогнозировалось открытие автозимника Салехард - Надым, но зимние дороги мешает открыть аномально теплая погода", - пояснили в пресс-службе.

Спасатели подчеркивают, что выезжать на закрытые автозимники запрещено. "Это автомобильная дорога, которая эксплуатируется только зимой. Для устройства зимника снег расчищают тракторами, на реках и озерах намораживают ледовые переправы<…> На реках процессы ледообразования проходят неравномерно. Толщина льда не везде одинакова, поэтому возникают сезонные риски провала автотехники и людей под лед", - добавили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Ямало-Ненецкий автономный округ
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦИК принял документы у 15 самовыдвиженцев, желающих участвовать в выборах президента
2
Глава института нацпамяти Украины предложил признать период в составе СССР "оккупацией"
3
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
4
ЦИК РФ принял документы у самовыдвиженца на выборах президента Василия Пугачева
5
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
6
В ВТО сообщили, что на рассмотрение жалобы ЕС на Россию по ввозу свинины отведено 60 дней
7
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама