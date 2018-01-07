Специалисты "Ямалспаса" спасли застрявшие на закрытом автозимнике автомобили в ЯНАО

ТАСС, 7 января. Сотрудники "Ямалспаса" в воскресение спасли несколько автомобилей, которые застряли на закрытой из-за аномального тепла зимней автодороге Салехард - Надым в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"7 января несколько автомобилей застряли на закрытом автозимнике Салехард - Надым. Силами работников "Ямалспаса" и дорожных служб автомобили были освобождены из снежного плена. На данный момент идет расчистка зимней автодороги", - сообщили в пресс-службе, не уточнив числа спасенных людей.

Там добавили, что в настоящее время движение по сезонной дороге закрыто. "На сегодняшний день официально введен в эксплуатацию только один зимник - это Уренгой - Красноселькуп. Но и он закрыт по погодным условиям. В конце декабря 2017 года прогнозировалось открытие автозимника Салехард - Надым, но зимние дороги мешает открыть аномально теплая погода", - пояснили в пресс-службе.

Спасатели подчеркивают, что выезжать на закрытые автозимники запрещено. "Это автомобильная дорога, которая эксплуатируется только зимой. Для устройства зимника снег расчищают тракторами, на реках и озерах намораживают ледовые переправы<…> На реках процессы ледообразования проходят неравномерно. Толщина льда не везде одинакова, поэтому возникают сезонные риски провала автотехники и людей под лед", - добавили в пресс-службе.