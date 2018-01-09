Паромная переправа Сахалин - материк закрыта из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 января. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск (Сахалинская область) - Ванино (Хабаровский край) закрыта из-за шторма в Татарском проливе, сообщили ТАСС во вторник в Сахалинском морском пароходстве.

"В связи с проходом циклона, действие которого будет распространяться по всему Татарскому проливу, паромная переправа Ванино - Холмск - Ванино закрыта с вечера понедельника. Согласно метеопрогнозу, в Татарском проливе ожидается усиление ветра до 25 м/c, а высота волны может достигнуть 7 метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, паромы "Сахалин-10", "Сахалин-9" и "Сахалин-8" пережидают непогоду в порту Ванино.

"Работу переправа возобновит после улучшения погодных условий, ориентировочно 11 января. Проблем с доставкой грузов и пассажиров из-за приостановки работы переправы нет", - добавил собеседник агентства.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Сахалинской области, 9 января ожидается сильная метель и усиление ветра на территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинск.