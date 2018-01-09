МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 9 января. /ТАСС/. МЧС распространило экстренное предупреждение о возможности схода лавин в горах Карачаево-Черкесии во вторник вечером и в среду.

"В период с 18:00 мск 9 января по 18:00 10 января в горах Карачаево-Черкесии выше 1 тыс. метров лавиноопасно. Существует вероятность возникновения происшествий не выше муниципального уровня, связанных с повреждением в предгорных и горных районах республики автомобильных дорог федерального и местного значения, строений, линий связи и электропередачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что туристы, находящиеся в районе возможного схода лавин вне горнолыжных трасс, рискуют получить травмы. В МЧС призвали быть внимательными и соблюдать правила безопасности.