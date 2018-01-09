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Керченская паромная переправа может остановиться из-за ветра

В стране
9 января, 13:28 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 9, января. /ТАСС

В настоящее время в Крыму переменная облачность, местами дожди с мокрым снегом

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Керченская паромная переправа может приостановить работу из-за ожидаемого сильного ветра в период с 11 по 15 января, сообщил во вторник оператор переправы "Морская дирекция".

"С вечера 11 января и до обеда 15 января прогнозируется ухудшение метеоусловий - скорость ветра может усиливаться до 22 м/с. <…> Существует большая вероятность полной остановки движения паромов для перевозки пассажиров и автотранспорта через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

По информации оператора, работа паромной переправы в указанный период будет осуществляться по фактической погоде (паромы будут ходить при стихании ветра), что может повлиять на увеличение времени ожидания перевозки.

В настоящее время в Крыму переменная облачность, местами дожди с мокрым снегом. Температура воздуха ночью ноль плюс пять градусов, днем - около плюс шести градусов. Ветер северо-западный 10-12 м/с, с порывами до 15 м/с.

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года переправа трижды из-за тумана приостанавливала работу. Керченская паромная переправа - основная транспортная артерия, связывающая Крымский полуостров с материковой Россией.

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