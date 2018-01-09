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Концепцию развития "Крымских морских портов" в рамках ФЦП нужно корректировать

В стране
9 января, 14:21 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 9, января. /ТАСС

В региональном минтрансе добавили, что несмотря на все перипетии, развитие "Крымских морских портов" в рамках ФЦП находится в стадии реализации, постоянно изменяется и дополняется

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Концепция ФЦП социально-экономического развития Крыма в части развития госпредприятия "Крымские морские порты" не выполнена в полном объеме из-за недобросовестности контрагента и нуждается в уточнении, сообщили ТАСС во вторник в минтрансе республики.

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По данным СМИ, ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года" в части развития "Крымских морских портов" была не выполнена, в результате госпредприятию необходимо вернуть в бюджет более 150 млн рублей.

"Концепция ФЦП [в части развития "Крымских морских портов"] была не выполнена в полном объеме в связи с недобросовестностью контрагента, с которым был заключен договор на реализацию ФЦП. На данный момент идут судебные тяжбы. Вопрос возврата денежных средств до настоящего момента не решен", - говорится в сообщении. При этом в ведомстве не уточнили, о какой сумме возврата в федеральный бюджет может идти речь.

В минтрансе добавили, что "несмотря на все перипетии", развитие "Крымских морских портов" в рамках ФЦП "находится в стадии реализации, постоянно изменяется и дополняется".

"Настоящая концепция [развития госпредприятия] подлежит уточнению... в части прогнозирования пассажиропотока, количества судозаходов и параметров расчетных судов", - говорится в сообщении. Отмечено, что в уточнении концепции развития "Крымских морских портов" примут участие специалисты Федерального агентства морского и речного флота, Всероссийской федерации парусного спорта, Министерства курортов и туризма Крыма и других ведомств.

Концепция развития портов Крыма

Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымские морские порты" создано в марте 2014 года в соответствии с постановлением местного парламента. Единственным учредителем предприятия является Республика Крым, оно находится в ведении Министерства транспорта региона. На сайте ГУП указано, что предприятие создано для организации наиболее эффективного использования имущества морских портов Крыма, находящихся в полном хозяйственном ведении предприятия. Оно имеет такие филиалы, как "Керченский торговый порт", "Керченский рыбный порт", "Феодосийский торговый порт", "Ялтинский торговый порт", "Евпаторийский торговый порт".

В минтрансе рассказали, что реализации существующей концепции развития госпредприятия в рамках ФЦП позволит добиться положительной рентабельности работы "Крымских морских портов", приведет к росту налоговых поступлений, обновлению объектов портовой инфраструктуры, сохранению трудового коллектива. Также задача этой концепции - "повышение роли морских портов Крыма в обеспечении транзитного потенциала России, обслуживании международных грузопотоков транзита, международных транспортных коридоров "Север - Юг" и "Восток - Запад", говорится в сообщении.

Между тем предприятие нуждается в финансовом оздоровлении. "Руководство ["Крымских морских портов"] принимает все возможные меры для приведения предприятия к положительной финансовой динамике... [По последним данным] кредиторская задолженность сокращена до 394 млн рублей, тогда как за первое полугодие 2017 года она составляла 646 млн рублей", - заявили в министерстве.

Кроме того, госпредприятие за девять месяцев прошлого года сократило свои убытки. "Согласно финансовой отчетности, убытки за девять месяцев 2017 составили 193,8 млн рублей, за аналогичный период 2016 года - 369,3 млн рублей. Таким образом, руководство ГУП... принимает все необходимые меры для увеличения доходов предприятия, получения денежных средств с контрагентов на погашение как кредиторской задолженности, так и на выплаты обязательств по заработной плате перед сотрудниками, своевременной уплаты налогов и сборов", - говорится в сообщении.

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