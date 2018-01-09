На территории России ожидаются температурные рекорды, метели и морозы

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Погода в российских регионах продолжает оставаться нестабильной. Так, по данным синоптиков, опрошенных ТАСС, 9 января 30-градусные морозы пошли на спад в Сибири, тогда как в Крыму на смену теплу пришло похолодание и дожди.

О том, какая погода наблюдается в регионах РФ - в материале ТАСС.

Зимы ждала природа

Погоду, которая наблюдается в Центральном федеральном округе (ЦФО), описал Александр Пушкин в романе "Евгений Онегин". В произведении классика "снег выпал только в январе на третью ночь". Такая погода впервые за 140 лет наблюдается в ряде субъектов ЦФО. В Тульской области в период новогодних каникул дважды был установлен температурный рекорд: 3 января столбики термометров показали 3,4 градуса со знаком плюс, а 7 января потеплело до 4,1 градуса.

По данным регионального гидрометцентра, эти показатели стали максимальными за весь период метеонаблюдений - 140 лет. В Тульской области в первой декаде января отклонение от климатической нормы составило 6,8 градуса. Во Владимирской области из-за оттепели в новогодние праздники открытие XVII Всероссийского турнира по хоккею "Золотая шайба" памяти Александра Рагулина впервые за всю историю турнира перенесли с открытого корта в городе Судогде на каток с искусственным льдом во Владимире.

По данным Тульского и Владимирского областных гидрометцентров, погода в регионах стабилизируется к 14 января. В Тульской области днем похолодает до минус 7-8 градусов, а во Владимирской области до минус 10. Пока из всех субъектов ЦФО только в Ярославской области выпали обильные осадки в виде снега, а также наблюдается ветер до 20 м/с. На дорогах возникали снежные заносы.

Похолодало и в Ивановской области, где 21 декабря из-за аномального потепления реки вышли из берегов в Южском и Гаврилово-Посадском районах. В результате зимнего паводка были подтоплены мосты, несколько деревень оказались отрезанными от транспортного сообщения. Как рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС, ситуация в этих районах стабилизировалась.

Остыли реки, и земля остыла

В отличие от центральных районов январские морозы наблюдаются в Сибирском федеральном округе (СФО). В новогодние праздники средняя температура воздуха в регионе составила минус 25 градусов. Сейчас, по данным синоптиков, морозы немного ослабли. 9 января днем в территории СФО наблюдается от минус 20 до минус 10 градусов.

"Сегодня хороший солнечный день без осадков и с умеренным слабым ветром, однако в ближайшие дни погода изменится - мы ждем, что к нам придет циклон "Элеонор", который бушевал на прошлой неделе в Европе. На картах мы его уже видим, конечно, он уже потерял свои силы, однако он принесет осадки и потепление, местами, возможно, выше нуля", - сказали ТАСС в гидрометцентре Кемеровской области.

Первые за эту зиму морозы на этой неделе должны прийти и в Сыктывкар (Республика Коми). "На республику надвигаются серьезные, но кратковременные морозы. На севере, в приполярных районах уже сегодня 22 градуса мороза и ниже, в Сыктывкаре пик холодов придется на ближайшую пятницу, 12 января. Ожидается до минус 26 градусов, и, пожалуй, это первые такие морозы в Сыктывкаре на фоне нынешней аномально теплой зимы", - сказала ТАСС начальник отдела Коми центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Козак.

Лавинная опасность на Кавказе и в Сибири

Непростая обстановка из-за погоды складывается на Кавказе. 9 января в горах Карачаево-Черкесии, где находятся горнолыжные курорты "Домбай" и "Архыз", сохраняется опасность схода лавин. По данным ГУ МЧС по республике, лавины могут повредить автомобильные дороги, линии электропередачи и связи.

Сохраняется опасность схода лавин и в районе Западного и Восточного Саян в Красноярском крае. Лавиноопасная ситуация сложилась и в Кемеровской области. Существует угроза схода лавин в Междуреченском городском округе на горных участках железной дороги Новокузнецк - Абакан и Новокузнецк - Таштагол.

Во вторник в горах Краснодарского края также сохраняется высокая лавинная опасность на высоте более 1000 м. В Ахтынском и Цумадинском районах Дагестана наблюдается слабая лавиноопасность, в Цунтинском районе и на Бежтинском участке республики также есть угроза схода лавин.

Тихоокеанский циклон

Неспокойно на Дальнем Востоке, где погоду формирует тихоокеанский циклон. В частности, он ожидается у берегов Камчатки. По прогнозу синоптиков, 10 января пойдет снег, скорость ветра составит 5-10 м/с, на юго-западном побережье - до 30 м/с.

По информации Сахалинского управления Росгидромета, 10 января на территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируется усиление ветра до ураганного, сильная метель, видимость менее 500 м, на территории Северо-Курильского района - сильный снег и ветер, метель. Непогода ожидается на территории Сахалинской области.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Снегопады, местами сильные, и метели пройдут в Бурятии и Забайкальском крае.

Штормовые предупреждения и метели

В ряде регионов РФ из-за непогоды на 9 января уже объявлены штормовые предупреждения. Так, это было сделано в Башкирии, где по данным ГУ МЧС по региону, ожидается сильный снегопад с порывами ветра 15-20 м/с. Накануне непогода стала причиной задержки прибытия ряда рейсов из городов России в аэропорт Уфы, 9 января воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по расписанию. На Ставрополье обильный снегопад во вторник также осложнил дорожную ситуацию.

ГУ МЧС по Саратовской области также сообщает об увеличении числа ДТП 9 января из-за гололеда. В регионе ожидается метель и сильный ветер, его порывы могут достигать 18 м/с. Госавтоинспекция Ханты-Мансийского автономного округа - Югры также предупредила жителей об обильных осадках в виде снега, которые могут ухудшить ситуацию на дороге.

Выпало много снега и на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), где, в отличие от соседних регионов, наблюдается аномально теплая для января погода - минус 5 - минус 8 градусов. В регионе лед не промерзает, это не позволяет открыть зимние автомобильные дороги в ЯНАО. Выезжать на закрытые автозимники запрещено, но, несмотря на это, десятки автомашин 7 января выехали на закрытый автозимник Салехард-Надым и оказались в снежном заторе, людей спасли специалисты "Ямалспаса".

Достаточно снежно и в Пермском крае. По данным метеорологов, в Перми за два дня выпала половина месячной нормы осадков - порядка 20 см снега. Как пояснили в управлении внешнего благоустройства администрации города, работа дорожной техники организована в круглосуточном режиме.

Туманы и дожди

В отличие от большинства регионов РФ на Крымском полуострове нет снега, на смену солнечной и теплой погоде пришли дожди и похолодание. Как сообщил ТАСС дежурный синоптик Крымского гидрометцентра, со вторника в регионе небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом. Температура воздуха снизится с плюс 16 до плюс 6 градусов днем. К концу недели на полуострове установится зимняя погода, ожидается снег, усиление ветра до 20 м/с и мороз до минус 10 градусов.

Туманы и дожди наблюдаются и в Дагестане. В приморских районах республики - облачно, днем местами небольшой дождь, ночью туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с.