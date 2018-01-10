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Крымские археологи идентифицировали потопленный в 1943 году немецкий пароход

В стране
10 января, 14:36 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 10, января. /ТАСС

Сообщается, что у судна, которое находится на глубине более 20 м, "хорошо сохранилась нос и корма"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Крымские археологи Черноморского центра подводных исследований идентифицировали немецкий грузовой пароход Birgit, потопленный советской авиацией в 1943 году у берегов Евпатории.

"Пароход был обнаружен нами два года назад и ранее не исследовался. Во время экспедиции, которая проходила в конце 2017 года, нам удалось идентифицировать и установить, что это действительно пароход Birgit", - сообщил ТАСС в среду заместитель руководителя крымского ГБУ "Черноморский центр подводных исследований" Виктор Вахонеев.

По его словам, пароход находится на глубине более 20 м. "Он был сильно разрушен, центральной части практически нет. Хорошо сохранилась нос и корма. В носовой части в хорошем состоянии спаренная зенитная установка", - сказал он.

С борта судна, по словам Вахонеева, была поднята посуда из нержавеющей стали с немецкими клеймами и датировкой 1941-1942 годов. Это второй немецкий пароход, обнаруженный у берегов Крыма в 2017 году. До этого был обследован, также потопленный советской авиацией в 1943 году, бывший транспорт "Харьков" Черноморского морского пароходства СССР.

В 1941 году, по словам археолога, он был взорван советскими войсками при отступлении из Николаева. Позже был поднят немцами и использовался в перевозках военных грузах под названием Boy Federsen.

Корабль находится на глубине 90 м в акватории Евпатории. На судне, по словам Вахонеева, был груз грузовых автомобилей и вспомогательные грузы. "С борта этого корабля также был поднят комплект судовой посуды. Находки и с первого парохода, и со второго, пополнили коллекцию музея подводной археологии в Феодосии", - сообщил он.

О пароходе

Пароход Birgit изначально принадлежал Дании, после захвата этой страны гитлеровцами вошел в состав военно-морских сил Германии и использовался как транспортное судно. Следовал в составе конвоя, который сопровождало две канонерские лодки и четыре быстроходные десантные баржи. Конвой был атакован в июне 1943 года советскими самолетами. Birgit затонул, но точное место его гибели было неизвестно.

По данным крымских исследователей, у берегов Крыма в Азовском и Черном морях, Керченском проливе на дне находится не менее 2, 5 тыс. кораблей от античных времен до современности.

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