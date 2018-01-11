Центральную Россию ждет самая холодная ночь зимы, а в Сибирь пришел циклон "Элеонор"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Европейская часть России остается почти без снега, в Восточную Сибирь скоро придут морозы под минус 30, а в горах Кавказа ожидаются лавины.

О том, какая погода наблюдается в регионах РФ, - в материале ТАСС.

Лавины на Кавказе

Экстренное предупреждение об опасности схода лавин объявлено на Северном Кавказе и в Краснодарском крае.

По данным региональных управлений МЧС, лавиноопасно будет 11-12 января в горах Дагестана на уровне выше 2 тыс. метров и выше 1 тыс. метров в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае.

Сотрудники МЧС предупреждают о риске чрезвычайных ситуаций и травматизма из-за схода лавин. Сейчас в регионах много туристов. Курорт Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии в новогодние праздники посетили более 48 тыс. человек.

По данным МЧС, в Краснодарском крае с 12 января ожидается ухудшение погоды: ветер усилится до 12-17 м/с, на участке от Анапы до Джубги - до 20-25 м/с.

В районе Новороссийска скорость ветра может достигать 34 м/с. Ранее сообщалось, что из-за усиления ветра возможна полная остановка работы Керченской переправы, которая соединяет Крым с остальной частью России.

Сочинские коммунальщики начали укутывать пальмы: ночью прогнозируется похолодание до минус 7-12 градусов, днем - от нуля до минус 5 градусов.

"Это обычно делается перед похолоданием, чтобы избежать повреждения и высыхание деревьев", - пояснили ТАСС в мэрии Сочи.

Самая холодная ночь в ЦФО

В центральную часть России придет самая холодная ночь за всю зиму, но обильных снегопадов в ближайшие дни не ожидается. Как сообщил ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, в Центральном федеральном округе снег прекратится уже к утру пятницы.

"Небольшой снег с количеством выпавших осадков 1-4 мм пройдет сегодня с перерывами, ночью осадки прекратятся и начнется похолодание. По нашим расчетам, ближайшая ночь в ряде регионов центра европейской России станет самой холодной с начала зимы: в частности, в Москве ожидается к утру минус 8-10 градусов, чего пока в столице не было", - отметил синоптик.

Опасения за состояние урожая озимых вызывает у специалистов отсутствие снежного покрова почти на всей территории Брянской области.

Как рассказала ТАСС начальник брянского Гидрометцентра Елена Дубровина, в январе в регионе стояли настолько высокие для этого месяца температуры, что растения стали выходить из состояния покоя. Например, 7 января вместо рождественских холодов температура поднялась до плюс 4,4 градусов - на 8,3 градуса выше нормы.

"При этом далее нам обещают морозы до 11-12 градусов, и если растения снова не уйдут на покой, то без снега это может вызвать гибель посевов", - сказала Дубровина.

Циклон "Элеонор" в Сибири

В Сибирь пришло потепление и вместе с ним - штормовой ветер. По данным Сибирского регионального центра МЧС, 11-12 января из-за метелей и ветра местами до 27 м/с в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай возможны чрезвычайные ситуации на объектах энергетики, ЖКХ, транспорте.

В Омской области и Хакасии также прогнозируется штормовой ветер - до 22 м/с. По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в республике ожидается ураганный ветер - до 33 м/с.

"На нас оказывает влияние атлантический циклон "Элеонор", который бушевал на прошлой неделе в Европе. От него отделился небольшой южный циклон, он более теплый, и за счет того, что он закручивается, будет как раз штормовой ветер. Сегодня к вечеру мы ждем усиление ветра: в конце рабочего дня мы ожидаем порывы ветра до 23 м/с, в ночь - он может усилиться до 28 м/с. Также в течение дня - налипание снега на проводах, гололед, снегопады и метели", - сообщили ТАСС в Кемеровском гидрометцентре.

В Алтайском крае ожидаются порывы ветра до 30 м/с, температура воздуха - от -7 до 0 градусов Цельсия. Идет сильный снег - в Барнауле только за ночную смену вывезли 2,7 тыс. тонн снега. В Омске также снег идет с раннего утра, на улицах работает свыше 400 единиц техники.

Об ухудшении погоды 12 января предупреждают также в Красноярском крае - здесь ожидается ветер до 23 м/с, осадки и гололед, а также в Иркутской области где прогнозируют ветер со скоростью 13-18 м/с и сильный снег.

Морозы в Приморье

В восточных районах Сибири, куда не дошел циклон, сохраняются морозы. По данным синоптиков, в Иркутской области в четверг воздух остынет до минус 15 градусов, а в Бурятии и Забайкальском крае - до минус 32-37. Тем не менее даже в Забайкалье пока не наблюдается связанных с морозами происшествий и занятия в школах не отменяют.

В Оренбургской области, по данным регионального главка МЧС, будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в отдельных районах - слабая метель и изморозь. Спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушениями в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб. Сейчас температура воздуха в регионе - минус 5-10 градусов, но к выходным ожидаются морозы до минус 26.

В Приморье также ожидаются холода: в четверг погоду определяют тропосферный вихрь и холодная воздушная масса с севера, из-за них температура воздуха в крае днем составляет от минус 8 до минус 18 градусов.

Во Владивостоке осадков нет и дует сильный северный ветер, температура воздуха составляет от 14 до 17 градусов ниже нуля.

"Ближайшей ночью тропосферный вихрь сместится в Охотское море, осадки прекратятся, к утру прояснится и морозы окрепнут", - говорится в сообщении.

Ночью температура в Приморье составит до минус 27 градусов в зависимости от района, а в горных районах - до минус 35 градусов.