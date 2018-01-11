Проект железнодорожного подхода к мосту в Крым скорректирован и отправлен на госэкспертизу

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Проект строительства железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма был скорректирован и отправлен на повторную госэкспертизу, сообщил ТАСС генеральный директор компании АО "Ленпромтранспроект", проектирующей железнодорожные подходы, Ростислав Шкурко.

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Ранее со ссылкой на Минтранс РФ сообщалось, что технические решения проекта железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма будут скорректированы. Эта необходимость, как заявили в министерстве, была вызвана некачественными инженерными изысканиями, проведенными в 2015 году одним из субподрядчиков компании АО "Ленпромтранспроект". По данным Министерства транспорта, начав в 2017 году подготовку к строительно-монтажным работам на Керченском полуострове, строители выяснили, что фактическая геология местности не соответствует той, что была выявлена в процессе инженерно- геологических изысканий и утверждена проектировщиками.

"По поручению Минтранса РФ АО "Ленпромтранспроект" в рамках исполнения гарантийных обязательств за свой счет выполнило повторные инженерно-геологические изыскания и корректировку отдельных разделов проектной документации. Документация уже направлена на повторную государственную экспертизу", - рассказал Шкурко.

"Белые пятна" и корректировка

По словам Шкурко, инженерно-геологические изыскания по проекту выполняла субподрядная организация ООО "Крымсетьэнергопроект". "Ленпромтранспроект" обратилась с иском к этой компании в арбитражный суд, кроме того, в инциденте разбираются правоохранительные органы.

"Ленпромтранспроект" подало исковое заявление в арбитражный суд на ООО "Крымсетьэнергопроект", также все необходимые материалы по этому делу были переданы в правоохранительные органы. На данный момент продолжается судебное разбирательство по этому делу", - сообщил Шкурко.

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Комментариями субподрядчика ТАСС пока не располагает.

По словам Шкурко, в техническом задании на проектирование железнодорожного подхода к мосту "имелись белые пятна, и на тот момент их нельзя было предусмотреть". "В нашем контракте на проектирование была прописана максимальная стоимость строительства железнодорожных подходов, которую нельзя было превышать. При этом в ходе проектирования появились новая железнодорожная станция "Керчь Южная" и двухпутный тоннель. Когда мы проходили Главгосэкспертизу РФ, впервые в нашей большой практике не уменьшилась стоимость работ, а вместо этого были уменьшены объемы, чтобы войти в стоимость", - рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что проект строительства железнодорожного подхода к мосту со стороны Крыма начинал готовиться, когда на полуострове только задумались "об адаптации к российскому законодательству и нормативным актам". "Достаточно вспомнить, что кадастровые и землеустроительные документы были оформлены по украинскому законодательству, многие организации ни разу не сталкивались с российскими требованиями по выдаче технических условий. Полуостров только входил в российскую систему, а сроки проектирования нельзя было нарушать", - отметил Шкурко.

О проекте

Проект железнодорожного подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма предусматривает сооружение двухпутной линии протяженностью 18,2 км, новой станции "Керчь Южная" и реконструкцию станции "Багерово" с устройством объектов железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, предстоит возвести несколько путепроводов и проложить тоннель.

Срок реализации - декабрь 2019 года, одновременно с завершением строительства железнодорожной части Крымского моста.

Мост в Крым - самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей 5-километровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Мост включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов. При этом в Крыму и Краснодарском крае строятся автомобильные подходы к мосту, а также будут построены железнодорожные подходы.

Автомобильное движение по Крымскому мосту откроется до конца 2018 года, железнодорожное - в 2019 году.