Семья из Вологды первой обратилась за получением новых мер социальной поддержки

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Семья с двойней из Вологды стала первой в России, которая обратилась за получением новых, вступивших в силу с 2018 года, мер социальной поддержки для малоимущих семей с детьми. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на совещании, посвященном национальному проекту "Десятилетие детства".

"Первая семья, которая обратилась за этим пособием - это семья из Вологды, у них родились двойняшки, они сразу обратились", - сказала Голодец.

С 1 января 2018 года расширены меры поддержки для малоимущих семей с детьми. В частности, введена ежемесячная выплата на первого ребенка и ежемесячная выплата из материнского капитала на второго ребенка.