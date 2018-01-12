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Турпоток в новогодние праздники на горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии вырос на 50%

В стране
12 января, 14:13 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 12, января. /ТАСС

Курорты "Архыз" и "Домбай" посетили более 120 тыс. человек

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© Елена Афонина/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 12 января. /ТАСС/. Более 120 тыс. человек посетили на новогодних каникулах горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии "Архыз" и "Домбай", что превысило аналогичный показатель за прошлый год на 50%, сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства КЧР.

"По предварительным данным, с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, в Архызе и Домбае отдохнуло порядка 120 тыс. туристов и экскурсантов из различных регионов страны и зарубежья, что на 50% больше по сравнению с прошлым годом. В частности, всесезонный курорт "Архыз" посетило около 40 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в курортном поселке Домбай в преддверии горнолыжного сезона была проведена работа по благоустройству действующих трасс для удобства и безопасности лыжников. На "Архызе" по сравнению с предыдущим сезоном увеличилось на 20% число мест размещения. На территории строящегося курорта функционируют три гостиницы и введенный в эксплуатацию к горнолыжному сезону 2017-2018 годов коттеджный комплекс на 90 мест. Всего ВТРК "Архыз" может сегодня предложить свыше 500 мест размещения.

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