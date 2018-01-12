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Эксперимент по централизованной поверке счетчиков проведут в Нижегородской области

В стране
12 января, 14:43 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 12, января. /ТАСС

Как будет происходить поверка счетчиков, пока не сообщается

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 января. /ТАСС/. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) планирует провести эксперимент по централизованной поверке бытовых счетчиков воды в Нижегородской области в 2018 году.

Результатом может стать снижение стоимости работ, сообщил в пятницу журналистам руководитель Росстандарта Алексей Абрамов по итогам рабочей встречи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Глебом Никитиным.

''Здесь, в Нижегородском регионе, мы планируем также провести эксперимент по централизованной поверке счетчиков. В прошлом году мы это делали в Кирове и Калининграде, я думаю, что в этом году мы постараемся это сделать здесь (в Нижегородской области)… Это даст возможность снизить себестоимость работ по проведению поверки бытовых водосчетчиков'', - сказал он.

Речь идет, в первую очередь, о многоквартирных домах. По словам Абрамова, когда специалисты выезжают отдельно по заявке в каждую квартиру, то это увеличивает расходы, в первую очередь, транспортные.

Сейчас, когда в квартире подходит срок поверки счетчика, житель самостоятельно вызывает специалиста из лицензированной организации, чтобы он продлил срок его работы.

В ходе эксперимента специалисты планируют разработать такую схему, которая минимизирует затраты по проведению работ, а также исключит взаимодействие жителей с нелицензированными компаниями. Как будет происходить централизованная поверка счетчиков, пока не сообщается.

''И для удобства жителей мы хотим, чтобы это было в целом для всего многоквартирного дома, в котором эту поверку можно провести. Поэтому мы выберем вместе с регионом, вместе с Водоканалом соответственно, ряд многоквартирных домов, где такие работы постараемся провести. Я думаю, что мы это будем делать в течение всего 2018 года и в дальнейшем, если будет необходимо, будем готовить изменение в законодательство, чтобы это было возможно проводить по всей территории страны'', - добавил Абрамов.

В ходе встречи с Никитиным глава Росстандарта также представил нового руководителя нижегородского Центра стандартизации, метрологии и испытаний - Дениса Миронова.

Он родился в Ленинградской области, занимал руководящие должности в органах исполнительной власти региона, а также Санкт-Петербурга и Москвы, курируя вопросы экономического развития, промышленности и инноваций. С 10 января 2018 года вступил в должность директора ФБУ ''ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области''.

До этого Миронов руководил АО ''ЦНИИ ''Электрон'', входящем в структуру госкорпорации ''Ростех''.

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