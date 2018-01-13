Число ожидающих возобновления работы Керченской переправы машин выросло до 700

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Порядка 700 транспортных средств скопились на подъездах к закрытой из-за сильного ветра Керченской паромной переправе, которая связывает Крым с материковой Россией. Ориентировочно переправа сможет возобновить работу в воскресенье после обеда, сообщили в компании "Морская дирекция" (оператор переправы).

"Завтра [в воскресенье] после обеда, скорее всего, [переправа возобновит работу]. По данным на 20:00 мск, в порту "Кавказ" Краснодарского края паром ожидают 155 легковых автомобилей, 20 автобусов и 250 грузовых и малотоннажных машин. В порту Крым скопились 33 легковушки, 11 автобусов и 240 фур", - рассказала ТАСС представитель компании.

Оператор советует водителям воздержаться от поездок в сторону переправы.

В Крыму и Краснодарском крае из-за ветра действует штормовое предупреждение, порывы ветра достигают 20-25 м/с. Переправа не работает из-за сильного ветра примерно с часу ночи. По данным на 08:00 мск субботы, на подъездах к Керченской переправе паром ожидали около 300 легковых и грузовых машин, а также 24 автобуса. К 16:00 мск число транспортных средств возросло в 1,7 раза - почти до 500.

Пассажиры обеспечены горячими напитками, кипятком и питьевой водой. В круглосуточном режиме работают медпункты, в порту "Кавказ" организована полевая кухня.

Керченская паромная переправа - основная транспортная артерия, связывающая Крымский полуостров с материковой Россией. Ее используют для пассажирских и грузовых перевозок.