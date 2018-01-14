Закрытая из-за ветра Керченская паромная переправа возобновила работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Закрытая из-за сильного ветра Керченская паромная переправа возобновила работу, сообщила в воскресенье компания "Морская дирекция" - оператор переправы.

"Работа переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям", - говорится в сообщении. Работа по фактической погоде означает, что паромы смогут выходить в рейсы, когда ветер стихает и появляется так называемое погодное окно.

По прогнозу синоптиков, сильный ветер будет дуть на полуострове до 15 января. В регионе действует штормовое предупреждение.

Переправа перестала работать из-за ветра в ночь на субботу. С обеих сторон транспортной артерии скопились сотни машин и десятки автобусов.

С начала 2018 года Керченская переправа трижды приостанавливала работу из-за тумана.

Керченская паромная переправа - основная транспортная артерия, связывающая Крымский полуостров с материковой Россией. Ее используют для пассажирских и грузовых перевозок.