Во Владимирской области знают, как зимой вырастить овощи без единого химиката

"Все, кто пробует наши огурцы, признают: аналогов нет, — с гордостью говорит агроном-технолог компании "Царский пир" Анатолий Волощук. — Они не слишком крупные, с пупырышками. Нежные и ароматные. Хрустящие, с тонкой шкуркой. А по вкусу наши огурцы точно такие же, как летом прямо с грядки. Еще бы! Ведь это полностью натуральный продукт".

Опыляются растения пчелами и шмелями, никакие химикаты не применяются, а еще имитируется естественное освещение. Управление всеми процессами полностью автоматизировано. Все это и позволило даже зимой выращивать экологически чистые, а главное — очень вкусные и ароматные огурцы. Теперь очередь за зимними томатами.

Сегодня три, а завтра пять

Построить в деревне, где и тысячи жителей не наберется, многофункциональный агропромышленный комплекс — задача не из легких. Но в деревне Пекша Петушинского района Владимирской области с ней успешно справились. Все построено на средства частных инвесторов, вложивших в проект свыше 700 млн рублей.

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За последние три года только огурцов и томатов здесь вырастили более трех тысяч тонн. А проектная мощность тепличного комплекса позволяет ежегодно производить до пяти тысяч тонн свежих овощей.

Освоив традиционные технологии выращивания, в компании "Царский пир" решили заняться инновационными для отрасли методами, и теперь огурцы круглый год растут здесь в зимних теплицах при свете семи тысяч ламп накаливания. Спектр освещения у этих светильников такой же, как у солнца.

Жужжащее отличие

"Особенность нашей технологии не в том, что мы выращиваем огурцы при искусственном освещении, имитирующем естественный свет. Оно используется почти во всех теплицах, — уточняет Анатолий Волощук. — Главное отличие в том, что при искусственном освещении мы выращиваем огурцы, которые опыляют пчелы и шмели. Они погибнут, если мы пустим в дело химикаты, поэтому ни единого грамма химии у нас нет. Вся защита растений построена исключительно на биологических методах. Для борьбы с вредителями мы используем энтомофагов — хищных насекомых, которые питаются другими насекомыми, вредными для растений. А с болезнями боремся с помощью биопрепаратов как отечественного, так и импортного производства".

Пчел в Пекше выращивают на собственной мини-пасеке. Со шмелями сложнее. Чтобы опылять огурцы, шмели нужны особенные, выведенные специально для работы в теплицах. Такие шмелиные семьи владимирское хозяйство закупает и в России, и в Израиле. Каждые два месяца приходится приобретать новую партию — отработав положенный срок, насекомые погибают. У небольших домиков, установленных прямо внутри теплиц, появляются новые хозяева.

Выращивать пчелоопыляемые огурцы при искусственном освещении пока пробовали лишь несколько отечественных комбинатов. В "Царском пире" пока не спешат хвастаться успехами.

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"Технология еще отрабатывается, ведь это первый опыт не только для Владимирской области, — объясняет Валерий Сивченко, генеральный директор ООО "Царский пир". — Сейчас, к примеру, мы экспериментируем с искусственным светом. Подбираем светильники, оптимальные для нашей культуры. Ведь каждому сорту огурцов необходимо разное освещение. Как минимум до лета продолжим прорабатывать подобные нюансы. Параллельно решаем еще одну задачу, едва ли не самую сложную, — подбор кадров. Не знаю, куда у нас подевались все профильные специалисты, особенно агрономы. Даже обычных рабочих найти непросто. Местные приходят, поработают, получат зарплату — и гулять. Поэтому мы вынуждены нанимать мигрантов. А это дополнительные расходы — на регистрацию, оформление патентов и прочее".

Из-за нехватки специалистов предприятие вынуждено с нуля обучать каждого нового сотрудника. Задача вполне реальная, ведь практически все технологические процессы во владимирских теплицах полностью автоматизированы.

Цифровое управление

"Всеми процессами мы управляем через компьютер, используя голландские технологии. Во всех теплицах установлены датчики, с помощью которых регулируются освещение, вентиляция, кондиционирование и влажность воздуха, капельное орошение, подача углекислого газа. В общем, все факторы, которые необходимы для создания оптимального микроклимата, — поясняет Анатолий Волощук. — Вручную мы только высаживаем рассаду и собираем готовую продукцию. Все остальное работает автоматически. Задача оператора — лишь следить за тем, чтобы компьютерная программа не давала сбоев".

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Технология в Пекше используется хоть и инновационная, но очень затратная. Поэтому на предприятии всеми силами стараются производство удешевить. Например, недавно установили два собственных газовых генератора и тем самым вдвое снизили затраты на электроэнергию. Используют здесь и энергоэффективные технологии. Так, вода, которая осталась в земле после полива, стекает в специальный канал бункера. Затем она пропускается через систему очистки, подогревается до нужной температуры и снова используется для полива растений. Простая, казалось бы, идея, а затраты снижаются на 20−30%.

Организовать подобное высокотехнологичное производство сложно, зато и результат соответствующий. Первые партии огурцов, выращенных без грамма химии, с конца ноября прошлого года начали поступать в магазины Владимирской и Московской областей. Отзывы покупателей исключительно положительные.

Далеко не увезешь

К сожалению, экологичная технология выращивания накладывает свои ограничения. Отказ от химикатов и тонкая кожура не позволяют отправлять владимирские огурцы в отдаленные регионы. Долгой перевозки за тысячи километров они просто не выдержат. Но овощеводов это не пугает: их продукция уже востребована и в родном регионе, и в Москве. Владимирцы и москвичи устали от импортных овощей и с радостью покупают свои, местные.

Чтобы модернизировать тепличный комплекс по голландскому образцу, компании пришлось взять кредит в размере 300 млн рублей. Часть затрат будет возмещена — документы в Минсельхоз России уже поданы. За счет бюджетных средств будет также компенсирована часть затрат на энергоресурсы — тепло, газ и электричество.

В ближайших планах — за счет совершенствования технологии выращивания огурцов ежегодно получать не менее 3,5 тыс. тонн, а затем научиться выращивать такие же, полностью натуральные пчелоопыляемые томаты. Еще здесь собираются построить логистический центр, откуда свежие местные овощи будут поставляться в магазины. Покупатели уже ждут их с нетерпением — ведь владимирские огурцы ни по вкусу, ни по цвету с импортными не перепутаешь.

Полина Виноградова