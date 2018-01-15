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Власти Ростова начали снос незаконных ларьков на пострадавшем от пожара оптовом рынке

В стране
15 января, 14:34 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 15, января. /ТАСС

До конца недели планируется снести свыше 80 незаконных торговых объектов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 января. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону начали сносить незаконно установленные торговые объекты на крупнейшем в городе оптово-розничном рынке ООО "Пан-Ком", более известном как рынок "Восточный", пострадавшем от крупного пожара в октябре 2017 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В Первомайском районе города Ростова-на-Дону на территории рынка ООО "Пан-Ком" началась ликвидация самовольно установленных нестационарных объектов. Более 80 незаконных торговых объектов планируется снести до конца этой недели. Это легковозводимые ларьки из ДСП", - говорится в сообщении.

Ранее поручение ликвидировать незаконно установленные ларьки на территории рынка поручил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев. По данным городской администрации, владельцы незаконных ларьков в настоящее время не известны.

"Лица, установившие данные нестационарные объекты, не были установлены, на основании чего было принято протокольное решение об освобождении земельного участка от самовольно установленных временных строений", - пояснили в городской администрации.

Пожар на крупнейшем ростовском оптово-розничном рынке "Восточный" произошел 8 октября, его площадь составила 6 тыс. кв. метров. По официальной информации, огнем было уничтожено более 500 торговых мест. Руководитель ООО "Пан- Ком" Юрий Бобриков сообщал ТАСС, что в пострадавшей от пожара части рынка будут новые павильоны.

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