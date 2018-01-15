Какая погода ожидается в регионах на Крещение

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Один из главных православных праздников - Крещение Господне, которое будет отмечаться 19 января, - по народному поверью традиционно сопровождается сильными морозами. Однако, по данным специалистов метеоцентра "Фобос", для жителей большинства регионов РФ предстоящая неделя будет относительно теплой и снежной.

"Если говорить о европейской части России, то существенные изменения по погоде будут возможны в ближайшую среду и четверг. Не исключено, что морозов на Крещение не будет, а снег местами будет сильный", - рассказали в "Фобосе".

В метеослужбе также отметили, что сильные морозы сохранятся лишь на территории Якутии, Магаданской области и на западе Чукотки.

Шугоход и потепление в ЦФО

Погоду в Центральной федеральном округе (ЦФО) продолжает формировать пасмурный антициклон. Однако уже в ближайшие дни, по данным "Фобоса", на смену ему придет "не менее облачный и ветреный циклон с запада". При этом, несмотря на заметное похолодание на прошлой неделе, в большинстве субъектов округа температура воздуха за окном продолжает превышать среднемесячную норму.

Со вторника в Воронежской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областях ожидается потепление. Синоптики прогнозируют, что к 19 января температура воздуха в Воронежском регионе вырастет на 9 градусов - до минус 1, в то время как сегодня столбики термометров там показывают около 10 градусов ниже нуля. Похожая погода с небольшим снегом и умеренным ветром до 5 м/с будет наблюдаться в Курской и Белгородской областях. Немного морознее будет в Ярославском и Тульском регионах - от 3 до 8 градусов мороза днем, ночью до минус 12.

Непривычно теплая для зимы погода позволила на прошлой неделе наблюдать нетипичное для января явление на реках - шугоход, в частности, на Волге в Твери. "Шугоход похож на ледоход, однако плыли по реке не льдины, а шуга - рыхлая масса, похожая на снег, которая образовалась во время заморозков. Это явление более характерно для осени, чем для января", - пояснили ТАСС в тверском гидрометцентре.

При этом в ведомстве отметили, что из-за шугохода на реках под мостами и в узких местах образовывались так называемые зажоры - скопления шуги и небольших льдинок, что способствовало подъему уровня воды. Ситуация стабилизировалась лишь с недавним приходом небольших заморозков в регион.

Заморозки и снегопады в Ивановской области позволили провести в минувшие выходные в ивановском городе Шуя фестиваль необычных средств спуска с горы "На салазках - прямо в сказку", который переносился со 2 января из-за отсутствия снега. По данным горадминистрации, в мероприятии приняли участие 30 экипажей, а победителем стала команда из Иваново. Во Владимире удалось залить катки под открытым небом, которые не работали с начала зимы.

Обильные осадки на Юге и Северном Кавказе

Ветреная погода сохранится на территории Южного и Северокавказского федеральных округов. Кроме этого, по словам синоптиков "Фобоса", на Северном Кавказе, особенно в горных районах, ожидается мокрый снег.

Обильные снегопады и непогода осложнили дорожную ситуацию в Северной Осетии, где была закрыта для движения Военно-Грузинская дорога и скопилась очередь почти из 300 автомобилистов. По данным ГУ МЧС республики, заложниками непогоды стали 329 человек, которые вынуждены оставаться в машинах.

Дорожная ситуация также осложнялась в Ставропольском и Краснодарском краях, где на минувшей неделе ГИБДД вводила ограничения из снегопадов и метелей, однако, по данным Ставропольского гидрометцентра, опасные погодные явления завершились и движение осуществляется в штатном режиме.

Практически аналогичные погодные условия в Дагестане мешают восстановительным работам на электросетях. По данным ГУ МЧС, в понедельник без электроснабжения остаются 45 тыс. человек, проживающих в Шамильском, Тляратинском, Цунтинском районах и на Бежтинском участке. В ближайшие сутки, по информации метеослужб, во всех районах Дагестана ожидается облачная погода, гололедица и осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха составит до 4 градусов тепла днем, от 5 до 10 градусов мороза ночью.

Непогода привела в воскресенье к авариям на сетях в Шамильском, Тляратинском, Цунтинском районах и на Бежтинском участке в Дагестане, где без света оставались около 45 тыс. человек. В понедельник прерванное непогодой электроснабжение горных районов Дагестана было восстановлено.

Урал и Сибирь без зимников

На Урале и в отдельных регионах Сибирского федерального округа из-за отсутствия сильных морозов даже в середине января не могут нормально работать зимники - дороги, проложенные по заледеневшим водоемам. В частности, с понедельника власти закрыли зимник между Салехардом и Надымом в Ямало-Ненецком автономном округе, так как из-за повышения температуры нарушается плотность льда и обеспечить безопасный проезд становится невозможным.

Кроме того, по данным окружного управления МЧС, небезопасным проезд по ледовой дороге сделают и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, а также снегопад, которые ожидаются в субъекте.

При этом сотрудники МЧС констатируют, что на Урале и в Сибири, вопреки всем требованиям безопасности, люди продолжают пользоваться нелегальными зимниками, что иногда приводит к трагическим последствиям. В связи с этим спасатели приняли решение об усилении работы по борьбе с возникновением таких самодельных дорог.

"Решение было принято после того, как на минувшей неделе в одном из отдаленных районов Иркутской области провалились под лед реки Лена сразу два большегрузных автомобиля - бензовоз и автокран. Случай произошел на несанкционированной ледовой переправе, которую одно из промышленных предприятий использует для своих нужд", - пояснили ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

Руководство центра рекомендовало главным управлениям МЧС России в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока организовать работу с органами местного самоуправления, старостами населенных пунктов, взаимодействующими структурами и все силы бросить на выявление несанкционированных ледовых переправ.

"Сибирский региональный центр просит регионы закрыть такие переправы до конца января. Каждая нелегально действующая переправа должна быть либо обустроена в соответствии с требованиями безопасности и принята в эксплуатацию инспекторами по маломерным судам МЧС России, либо закрыта во избежание очередного несчастного случая", - уточнили в ведомстве.

Заморозки на Дальнем Востоке

Настоящие крещенские морозы на текущей неделе ожидаются в северных районах Хабаровского края и в континентальной части Магаданской области. Так, из-за холодов в Сусманском районе Колымы отменены занятия в школах. По информации Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник утром минимальная температура в этом районе составила 54 градуса мороза. В настоящее время столбик термометра показывает 53 градуса ниже нуля.

"Такие температуры - ниже 50 градусов - бывают в зимний период на Колыме регулярно, но это не норма. В ближайшие три дня сохранится холодная морозная погода на западе Магаданской области, потепление пока не прогнозируется", - рассказали ТАСС в управлении.

Главное управление МЧС России по Магаданской области в связи с понижением температуры в регионе рекомендует автомобилистам воздержаться от выезда на автомобиле за пределы населенных пунктов, пешеходам быть осторожными при передвижении по улицам и пересечении проезжей части дорог, туристам и охотникам переждать непогоду в населенных пунктах, не оставлять детей без присмотра.