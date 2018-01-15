Минкультуры выделит средства на реставрацию храма XV века под Псковом

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Министерство культуры РФ выделит средства на реставрацию одной из древнейших церквей Псковской области - Успения Пресвятой Богородицы. Как сообщили в понедельник в Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ, на разработку проекта восстановления будет затрачено около 3,8 млн рублей.

"На разработку научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ будет выделено из федерального бюджета 3,799 млн рублей. Подготовкой проекта займется федеральное учреждение "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские", - сообщили в управлении.

В свою очередь в администрации Псковской области сообщили, что проект восстановления храма будет подготовлен до конца августа текущего года.

Храм Успения в селе Мелетово был построен в 1462 году, расписан в 1465 году. Церковь является единственным сохранившимся до наших дней образцом самобытной псковской живописи. Сохранность ее фресок составляет около 40%, что является исключительно хорошим показателем для столь древнего памятника.

Сейчас храм находится в аварийном состоянии и требует восстановительных работ. В октябре 2017 года Северо- Западная дирекция Минкультуры по реставрации отменила конкурс на подготовку проекта восстановления церкви без объяснения причин.

После этого врио губернатора региона Михаил Ведерников на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским сообщил, что храм может не пережить зиму 2017 - 2018 гг. Общественники Псковской области также передали главе Минкульта письмо с просьбой выделить средства на реставрацию. Мединский на встрече с врио главы региона сообщил, что ведомство найдет средства на восстановление объекта культурного наследия.