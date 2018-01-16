Балканский циклон принесет в Крым туман, снег и дожди

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Балканский циклон принесет на территорию Крымского полуострова сильный снег, переходящий в дождь, и усиление ветра до 28 м/с, сообщили во вторник в ГУ МЧС по региону.

"В связи с прохождением Балканского циклона 17 и 18 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, мокрый снег, переходящий в дождь, 18 января местами очень сильные осадки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отдельных районах ожидается туман, гололед, отложение мокрого снега. Усиление южного с переходом на северо-западный ветра 20-25 м/с, 18 января порывы до 28 м/с.

Спасатели просят соблюдать правила безопасности при непогоде, в частности воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе.