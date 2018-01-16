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Водителей на Ямале будут штрафовать за незаконные выезды на зимники

В стране
16 января, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Кроме того, подрядные организации намерены установить в ЯНАО пункт весового контроля на въездах на зимники

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МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Комиссия по чрезвычайным ситуациям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) предложила ввести штрафы за незаконный выезд машин на зимние автомобильные дороги, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Аномально теплая погода не позволяет открыть автозимники в регионе. Несмотря на запрет выезда на сезонные трассы, более десяти машин 7 января выехали на закрытый автозимник Салехард-Надым и оказались в снежном заторе. Ситуацию осложнили два большегруза, которые выехали на трассу. Людей спасли специалисты "Ямалспаса".

"Члены комиссии рекомендовали рассмотреть вопрос об установлении административной ответственности для граждан и юридических лиц за нарушение режима и правил выезда на зимние автомобильные дороги в период, когда существует угроза их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

На Ямале подрядные организации также установят пункт весового контроля на въездах на зимники, привлекут частные охранные предприятия для работы на контрольно-постовых пунктах (КПП).

"Планируется организовать на КПП в период неблагоприятных погодных условий дежурство техники высокой проходимости. КПП будут оборудованы средствами связи, видеофиксации и тревожными кнопками", - добавили в пресс-службе.

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