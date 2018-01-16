Больше половины ледовых переправ не открыто в Коми и Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 16 января. /ТАСС/. Теплая погода не позволяет открыть большую часть ледовых переправ через реки в Архангельской области. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Архангельской области Евгений Хозяинов.

"В Архангельской области запланировано открыть 136 ледовых переправ: транспортных - 105, пешеходных - 31. Открыто всего 36: сегодня открылась еще одна транспортная переправа - в Виноградовском районе, но ее грузоподъемность всего полторы тонны. Грузоподъемность у открытых переправ маленькая, лед сейчас не такой, какой должен быть в январе, из-за теплой погоды", - сказал Хозяинов.

По словам собеседника агентства, к середине января в Архангельской области обычно открыты все запланированные ледовые переправы. "Три года назад только была ситуация, когда переправы активно открывались в ноябре, затем наступила оттепель, и часть пришлось закрывать", - сказал он. Пока не открыты транспортные переправы на дороге, соединяющей Мезенский и Лешуконский районы с остальным регионом. "К Мезени есть пока только возможность пройти по пешеходной переправе", - сказал Хозяинов.

В Республике Коми на сегодня действует 41 ледовая переправа из 90 запланированных - три пешеходные и 38 автомобильных ледовых дорог, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

"С начала этого года произошло также несколько инцидентов на реках из-за несанкционированного выезда на лед. В Усинске ушли под лед два внедорожника, их водители не пострадали. Через реку Печору была запущена переправа, соединяющая город Печору с поселком Озерный. Переправа была рассчитана на грузоподъемность в 10 тонн, однако вечером 12 января по ней пытался проехать МАЗ с более 40 тонн груза, лед не выдержал", - рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Погода в Архангельской области и Республике Коми

По данным Севгидромета, в Архангельской области ожидается температура воздуха днем минус 3-8 градусов, ночью при прояснениях до минус 13. В выходные температура будет постепенно снижаться. При этом декабрь и первая декада января были намного теплее обычного. "Декабрь на территории Архангельской области был теплее климатической нормы на 6-7 градусов, первая декада января - на 9-15 градусов выше климатической нормы", - сказала ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Людмила Цыплакова.

Как рассказал ТАСС дежурный синоптик Гидрометцентра Коми Артем Шомысов, прошедший декабрь был теплее обычного временами на 18 градусов. "В Сыктывкаре в декабре было теплее обычного на 6 градусов, максимально высокая температура фиксировалась 5 декабря - плюс 0,8 градуса. Морозы если и были, то кратковременные, на день-два, и в дальнейшем устойчивые продолжительные холода пока не прогнозируются. Именно поэтому реки не могут до конца замерзнуть, переправы приходится дополнительно намораживать", - отметил представитель региональной метеослужбы.

Для обустройства ледовой переправы необходима устойчивая температура воздуха ниже минус 10 градусов хотя бы в ночное время в течение четырех-пяти дней, имеют значение сила течения и наличие полыньи на водоеме. "Технологически при отрицательных температурах можно пролить и проморозить переправу, но для этого нужно до нескольких дней", - сказал ТАСС Хозяинов.