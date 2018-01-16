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Эпидпорог по ОРВИ в Ненецком АО превышен на 11,9%

В стране
16 января, 14:59 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 16, января. /ТАСС

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что превышение эпидемического порога произошло в основном за счет взрослого населения

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АРХАНГЕЛЬСК, 16 января. /ТАСС/. Эпидемический порог по ОРВИ в Ненецком автономном округе (НАО) превышен на 11,9%. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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"Показатель заболеваемости ОРВИ населения округа составил 97,6 на 10 тыс. населения, что выше недельного эпидемического порога на 11,9%, в основном за счет взрослого населения (превышение эпидемического порога на 70,2%)", - говорится в сообщении.

В Нарьян-Маре и поселке Искателей показатель заболеваемости ОРВИ в целом незначительно выше эпидемического порога - на 2,5%. Это 91,6 на 10 тыс. населения. Пороговые показатели превышены среди детей 3-6 лет (+35,1%) и взрослых (+77,2%).

За неделю с респираторными инфекциями в стационары медицинских организаций округа было госпитализировано пятеро больных, за предыдущую - четыре человека.

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