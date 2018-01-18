"Уральские авиалинии" запустят рейсы между Москвой и Тюменью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" запустит регулярные рейсы по направлению Москва - Тюмень - Москва. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе авиакомпании.

"Рейсы в Москву будут выполняться ежедневно в 06:00 мск, что позволит бизнес-путешественникам совершать полеты в столицу без потери времени. Обратный рейс авиакомпании до Тюмени в 23:00 мск. Время в пути составляет три часа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе авиакомпании ТАСС уточнили, что рейсы в Тюмень будут осуществляться впервые.