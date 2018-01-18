При какой погоде в регионах пройдут крещенские купания

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Купания в проруби, которые традиционно проходят с 18 на 19 января в регионах России в один из главных православных праздников - Крещение Господне, будут сопровождаться снегопадами и сильными морозами. Как отмечают синоптики центра погоды "Фобос", из-за затяжных оттепелей в декабре лед на реках установился не везде, и в отдельных регионах водные процедуры будут проходить на открытой воде.
"Традиционно самый толстый лед на водоемах северо-востока страны - более 80 сантиметров. А вот в южной половине Европейской России из-за экстремально тёплого декабря толщина льда на сегодняшний день менее 5 сантиметров", - рассказали в "Фобосе".
О том, при какой погоде пойдут купаться жители России, и в каких регионах представится наиболее комфортная возможность окунуться в ледяную воду - в материале ТАСС.
Самые крепкие морозы сейчас отмечаются на Дальнем Востоке, где столбики термометров уже не первый раз на этой неделе опускаются ниже отметки в минус 50 градусов. Так, в Магаданской области температура воздуха в четверг была зафиксирована на отметке в минус 53 градуса. При этом, как отмечают магаданские синоптики, потеплеет в регионе лишь к воскресенью.
"Морозная температура в центральной части Магаданской области сохранится еще два дня, потепление ожидается только в воскресенье, столбик термометра поднимется на 4-8 градусов - до минус 43-48 градусов, местами до минус 33-38", - сказали в региональном гидрометцентре.
В областной столице - городе Магадане - в четверг температура воздуха опустилась до 38 градусов ниже нуля, а в пятницу столбики термометров покажут до 28 градусов ниже нуля. По данным мэрии, крещенские купания в городе были отменены впервые за последние 15 лет.
"Впервые за последние 15 лет в Магадане отменили крещенские купания. Причина тому - сложная ледовая обстановка в бухте Гертнера, где традиционно оборудовались купели", - сообщили в пресс-службе мэрии.
Там добавили, что толщина льда в бухте сейчас достигает 75 сантиметров, однако спасатели регионального управления МЧС выступили категорически против проведения купаний из-за того, что лед имеет рыхлую структуру и покрыт трещинами - массовый выход людей на него представляет большую опасность.
В Якутии уже неделю также стоят сильные морозы. Так в "полюсе холода" России - поселке Оймякон - столбики термометров опускаются до отметки в минус 60 градусов. Однако холода не помешали провести купания - по данным регионального управления МЧС, в 22 муниципальных районах республики и 2 городских округах подготовлено 33 места для проведения крещенских омовений.
Ненамного теплее и в Сибири - на севере Красноярского края, в районе Норильска и Дудинки, столбики термометров опустились до минус 43 - минус 50 градусов. Однако такие морозы не пугают местных жителей, и в Дудинке активно проходят крещенские купания - верующих к прорубям доставляют на автобусах, а вот в Норильске из-за холодов купания с дежурством спасателей отменили.
Стремительно холодает и в Омской области. "Уже ночью 18 января температура в Омской области опустится до минус 28 градусов, - сообщили ТАСС в Обь-Иртышском гидрометцентре. - Дальше морозы будут крепчать - с 21 по 24 января температура местами будет достигать минус 40 градусов". Однако, по словам врио начальника регионального ГУ МЧС Андрея Андреева, крещенские морозы не пугают сибиряков - в области полным ходом идет подготовка купелей. Всего оборудовано будет 37 мест, где 19 января будут дежурить спасатели.
На Ямале оттепели также сменились морозами. "По всему региону отмечается значительное понижение температуры: от минус 30 градусов в Салехарде до минус 48 градусов в Яр- Сале и до минус 54 градусов (с учетом ветра) в Красноселькупе", - отметили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Аномальная погода в целом не повлияла на число купелей, в этом году их будет 29, а в прошлом было 30. Дежурить будут более 220 спасателей, 80 единиц техники", - сказали ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, добавив, что в Пуровском, Тазовском, Надымском и Красноселькупском районах региона ожидается до 49 градусов мороза, и спасатели все же рекомендуют отказаться от водных процедур на открытом воздухе.
Центральную Россию засыпает снегом. Так, по данным синоптиков "Фобоса", в четверг в Москве в первой половине дня выпадет от 2 до 4 мм осадков за 6 часов, а ближе к полуночи снегопад начнёт стихать. "При этом начнет снижаться и температура - к утру пятницы в столице ожидается до минус 9 градусов", - рассказали синоптики.
Вторая за последние дни порция снега ждет и Смоленскую область вечером 18 января, по прогнозу синоптиков здесь может выпасть до 25 сантиметров осадков. В преддверии Крещения, по прогнозу Курского гидрометцентра, на территории региона пройдут осадки в виде сильного снега, местами синоптики прогнозируют метели и снежные заносы. В соседней Белгородской области 18 января объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели.
При этом из-за тонкого льда на реках число купелей в регионах Центрального федерального округа сократилось. В частности, в нескольких районах Ярославской области от купания было решено отказаться. "Опасность есть в тех районах, где достаточно тонкий лед. В Любимском районе, например, официально иордани не вырубались. В целом из-за погодных условий у нас иорданей меньше, чем в том году - сейчас уже проверено порядка 40", - пояснили ТАСС в региональном МЧС.
В Твери же официально оборудована всего одна купель, в то время как раньше их делали не меньше трех.
В Тульской области сотрудники МЧС констатируют, что из- за похолодания все-таки удалось оборудовать купели в большинстве районов. "В регионе подготовлено 38 купелей, 10 из них - на открытой воде. Но лед все еще тонкий, и во время крещенских купаний не допускается большое скопление людей у проруби", - отметили в региональном главке МЧС.
Калининградская область уже несколько дней находится под властью циклона, подошедшего из Атлантики. В региональном Гидрометцентре ТАСС сообщили, что в ночь на пятницу область окажется под влиянием нового циклона, образовавшегося над Англией, и снегопад продолжится в пятницу.
Несмотря на непогоду спасатели ожидают, что в этом году места для купаний посетят порядка 10 тыс. человек по всей области.
Наиболее интенсивные осадки также прогнозируются в южных регионах России. "В Сочи Крещение однозначно может оказаться самым ненастным за всю историю метеонаблюдений. По модельным оценкам, в курортной столице России к исходу 19 января может выпасть около 50 мм осадков. Таким образом будет превышен прежний максимум, державшийся с 1902 года", - отметили в центре погоды "Фобос".
В Крыму желающие окунуться в прорубь смогут это сделать при плюсовой температуре - в ночь на пятницу там ожидается до плюс 4 градусов, а днем - от двух до семи градусов тепла. Однако купальщикам помешают другие капризы погоды в виде сильного ветра с порывами до 28 метров в секунду. В Севастополе, по данным местных синоптиков, температура воды в Черном море достигает 5 градусов.
Медики отмечают, что перед погружением в купели необходимо тщательно оценить состояние собственного здоровья, не употреблять алкогольных напитков. В случае ухудшения состояния здоровья после погружения необходимо немедленно обратиться к врачу, который дежурит у каждой официально оборудованной проруби.