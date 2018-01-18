При какой погоде в регионах пройдут крещенские купания

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Купания в проруби, которые традиционно проходят с 18 на 19 января в регионах России в один из главных православных праздников - Крещение Господне, будут сопровождаться снегопадами и сильными морозами. Как отмечают синоптики центра погоды "Фобос", из-за затяжных оттепелей в декабре лед на реках установился не везде, и в отдельных регионах водные процедуры будут проходить на открытой воде.

"Традиционно самый толстый лед на водоемах северо-востока страны - более 80 сантиметров. А вот в южной половине Европейской России из-за экстремально тёплого декабря толщина льда на сегодняшний день менее 5 сантиметров", - рассказали в "Фобосе".

О том, при какой погоде пойдут купаться жители России, и в каких регионах представится наиболее комфортная возможность окунуться в ледяную воду - в материале ТАСС.

Морозы на Дальнем Востоке

Самые крепкие морозы сейчас отмечаются на Дальнем Востоке, где столбики термометров уже не первый раз на этой неделе опускаются ниже отметки в минус 50 градусов. Так, в Магаданской области температура воздуха в четверг была зафиксирована на отметке в минус 53 градуса. При этом, как отмечают магаданские синоптики, потеплеет в регионе лишь к воскресенью.

"Морозная температура в центральной части Магаданской области сохранится еще два дня, потепление ожидается только в воскресенье, столбик термометра поднимется на 4-8 градусов - до минус 43-48 градусов, местами до минус 33-38", - сказали в региональном гидрометцентре.

В областной столице - городе Магадане - в четверг температура воздуха опустилась до 38 градусов ниже нуля, а в пятницу столбики термометров покажут до 28 градусов ниже нуля. По данным мэрии, крещенские купания в городе были отменены впервые за последние 15 лет.

"Впервые за последние 15 лет в Магадане отменили крещенские купания. Причина тому - сложная ледовая обстановка в бухте Гертнера, где традиционно оборудовались купели", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Там добавили, что толщина льда в бухте сейчас достигает 75 сантиметров, однако спасатели регионального управления МЧС выступили категорически против проведения купаний из-за того, что лед имеет рыхлую структуру и покрыт трещинами - массовый выход людей на него представляет большую опасность.

В Якутии уже неделю также стоят сильные морозы. Так в "полюсе холода" России - поселке Оймякон - столбики термометров опускаются до отметки в минус 60 градусов. Однако холода не помешали провести купания - по данным регионального управления МЧС, в 22 муниципальных районах республики и 2 городских округах подготовлено 33 места для проведения крещенских омовений.

Холодно и в Сибири

Ненамного теплее и в Сибири - на севере Красноярского края, в районе Норильска и Дудинки, столбики термометров опустились до минус 43 - минус 50 градусов. Однако такие морозы не пугают местных жителей, и в Дудинке активно проходят крещенские купания - верующих к прорубям доставляют на автобусах, а вот в Норильске из-за холодов купания с дежурством спасателей отменили.

Стремительно холодает и в Омской области. "Уже ночью 18 января температура в Омской области опустится до минус 28 градусов, - сообщили ТАСС в Обь-Иртышском гидрометцентре. - Дальше морозы будут крепчать - с 21 по 24 января температура местами будет достигать минус 40 градусов". Однако, по словам врио начальника регионального ГУ МЧС Андрея Андреева, крещенские морозы не пугают сибиряков - в области полным ходом идет подготовка купелей. Всего оборудовано будет 37 мест, где 19 января будут дежурить спасатели.

Ямал морозов не боится

На Ямале оттепели также сменились морозами. "По всему региону отмечается значительное понижение температуры: от минус 30 градусов в Салехарде до минус 48 градусов в Яр- Сале и до минус 54 градусов (с учетом ветра) в Красноселькупе", - отметили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Аномальная погода в целом не повлияла на число купелей, в этом году их будет 29, а в прошлом было 30. Дежурить будут более 220 спасателей, 80 единиц техники", - сказали ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, добавив, что в Пуровском, Тазовском, Надымском и Красноселькупском районах региона ожидается до 49 градусов мороза, и спасатели все же рекомендуют отказаться от водных процедур на открытом воздухе.

Центральная Россия во власти снегопадов

Центральную Россию засыпает снегом. Так, по данным синоптиков "Фобоса", в четверг в Москве в первой половине дня выпадет от 2 до 4 мм осадков за 6 часов, а ближе к полуночи снегопад начнёт стихать. "При этом начнет снижаться и температура - к утру пятницы в столице ожидается до минус 9 градусов", - рассказали синоптики.

Вторая за последние дни порция снега ждет и Смоленскую область вечером 18 января, по прогнозу синоптиков здесь может выпасть до 25 сантиметров осадков. В преддверии Крещения, по прогнозу Курского гидрометцентра, на территории региона пройдут осадки в виде сильного снега, местами синоптики прогнозируют метели и снежные заносы. В соседней Белгородской области 18 января объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели.

При этом из-за тонкого льда на реках число купелей в регионах Центрального федерального округа сократилось. В частности, в нескольких районах Ярославской области от купания было решено отказаться. "Опасность есть в тех районах, где достаточно тонкий лед. В Любимском районе, например, официально иордани не вырубались. В целом из-за погодных условий у нас иорданей меньше, чем в том году - сейчас уже проверено порядка 40", - пояснили ТАСС в региональном МЧС.

В Твери же официально оборудована всего одна купель, в то время как раньше их делали не меньше трех.

В Тульской области сотрудники МЧС констатируют, что из- за похолодания все-таки удалось оборудовать купели в большинстве районов. "В регионе подготовлено 38 купелей, 10 из них - на открытой воде. Но лед все еще тонкий, и во время крещенских купаний не допускается большое скопление людей у проруби", - отметили в региональном главке МЧС.

Циклон на Юге и Северо-Западе

Калининградская область уже несколько дней находится под властью циклона, подошедшего из Атлантики. В региональном Гидрометцентре ТАСС сообщили, что в ночь на пятницу область окажется под влиянием нового циклона, образовавшегося над Англией, и снегопад продолжится в пятницу.

Несмотря на непогоду спасатели ожидают, что в этом году места для купаний посетят порядка 10 тыс. человек по всей области.

Наиболее интенсивные осадки также прогнозируются в южных регионах России. "В Сочи Крещение однозначно может оказаться самым ненастным за всю историю метеонаблюдений. По модельным оценкам, в курортной столице России к исходу 19 января может выпасть около 50 мм осадков. Таким образом будет превышен прежний максимум, державшийся с 1902 года", - отметили в центре погоды "Фобос".

В Крыму желающие окунуться в прорубь смогут это сделать при плюсовой температуре - в ночь на пятницу там ожидается до плюс 4 градусов, а днем - от двух до семи градусов тепла. Однако купальщикам помешают другие капризы погоды в виде сильного ветра с порывами до 28 метров в секунду. В Севастополе, по данным местных синоптиков, температура воды в Черном море достигает 5 градусов.

Медики отмечают, что перед погружением в купели необходимо тщательно оценить состояние собственного здоровья, не употреблять алкогольных напитков. В случае ухудшения состояния здоровья после погружения необходимо немедленно обратиться к врачу, который дежурит у каждой официально оборудованной проруби.