Некрополь с захоронениями царских жен и дочерей стал новым туристским объектом Суздаля

ВЛАДИМИР, 19 января. /ТАСС/. Свято-Покровский женский монастырь в Суздале с его старинной усыпальницей известных пострижениц стал посещаемым туристическим и паломническим местом древнего города. В новогодние праздники усыпальницу посетили свыше 500 человек, рассказала ТАСС насельница монастыря сестра Анастасия.

"Одним из посещаемых церковных мест в Суздале в эти новогодние и рождественские дни стал действующий Покровский монастырь. Особое внимание посетителей вызвал нижний храм Покровского собора, освященный в 2015 году в честь св. Софии Суздальской, являющийся одновременно усыпальницей именитых пострижениц. В эти дни храм-усыпальницу в качестве экскурсантов посетило около 500 человек", - сообщила она.

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Туристов и паломников привлекает возможность спуститься в нижний храм и посетить некрополь с захоронениями жены Ивана Грозного царицы Анны Васильчиковой, невестки Грозного Евдокии Сабуровой, дочери Василия Шуйского царевны Анастасии, княгинь Шемятичевых, Бельских, Кислых, Ногтевых. Кроме того, в Покровском монастыре приняла постриг последняя русская царица Евдокия Лопухина, жена Петра I, которая прожила здесь 20 лет. Фрагментарно сохранились эпиграфические памятники - белокаменные надгробные плиты XVI-XVII веков.

Однако самой почитаемой реликвией монастыря являются чудотворные мощи жены Василия III, Великой московской княгини Соломонии Сабуровой, которая в монашестве получила имя Софии и провела в монастыре 17 лет. В XVII веке она была причислена к лику святых. В честь нее в 2015 году был освящен нижний храм главного монастырского собора.

"Во время экскурсии по монастырю экскурсанты имеют возможность приложиться к мощам преподобной Софии, которые находятся сейчас в зимнем Зачатьевском храме. Современная летопись монастыря хранит более 40 свидетельств об исцелениях и помощи преподобной Софии, среди них исцеления онкологических заболеваний, бесплодия, детских недугов, помощь преподобной Софии в семейных неурядицах", - рассказала собеседница агентства.

Прикоснуться к истории в суздальский монастырь на экскурсии приезжают не только верующие, но также школьные и взрослые группы. Продолжительность экскурсии по некрополю составляет около 30 минут. На добровольные пожертвования их проводят сестры обители и волонтеры.

История царской обители

История монастыря, основанного святым благоверным князем Андреем Константиновичем Суздальско-Нижегородским, ведется с 1364 года, однако временем его духовного расцвета стал XVI век. Этот период его истории связан с именами преподобных Софии Суздальской и Елены Московской (впоследствии первая игумения Новодевичьего монастыря). Обитель посещали Василий III, Иван Грозный. В 1913 году в связи с празднованием 300-летия династии Романовых монастырь посетил император Николай II с семьей.

В 1923 году обитель была закрыта. Первоначально здания монастыря были переданы местному музею, затем сдавались под жилье, были переоборудованы в научные лаборатории, военную часть, детский дом, и гостиницу.

Монашеская жизнь в обители возродилась в 1992 году, мощи преподобной Софии были обретены в 1995 году.

Некрополь монастыря насчитывал 27 захоронений именитых насельниц. Они находились под Покровским собором, вокруг него и под колокольней. В советские годы монастырский некрополь был разорен.

В ходе исследований сестрам удалось восстановить около 50 имен погребенных в обители игумений, монахинь, среди которых и царственные постриженицы. Сегодня эта работа продолжается. В настоящее время восстановлена часть некрополя, расположенная под Покровским собором. Она доступна для посетителей.