Мобильное приложение для волонтеров Ингушетии запустят в 2018 году

МАГАС, 19 января. /ТАСС/. Мобильное приложение "Волонтер Online", которое станет единой информационной площадкой для всех добровольцев Ингушетии, планируется запустить в республике в рамках Года добровольца. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета по делам молодежи Ингушетии Юсуп Чориев.

"Мобильное приложение будет работать на платформах Android и IOS. Это приложение, где будут регистрироваться наши добровольцы, мы будем видеть их данные и то направление, в котором они хотят работать. Помимо этого, там будет информация, по всем запланированным мероприятиям", - рассказал Чориев.

Разработкой приложения занимается организация из Москвы, пояснил он. "Нам обещали, что в ближайшее время проект будет готов. Потом после нашего утверждения, приложение будет запущено. Оно точно заработает в этом году, пока только не известно, когда именно", - добавил Чориев.

Комитет по делам молодежи предложит коллегам из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) присоединиться к работе в приложении. "В этом случае добавим возможность выбора региона. Если проект не заинтересует наших единомышленников из СКФО, приложение будет работать только для добровольцев Ингушетии", - уточнил Чориев.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)" в 2018 году.